Før Venstre gik i regering, stod partiets folketingsmedlemmer i kø for at fortælle pressen om, hvor magtfuldkommen statsminister Mette Frederiksen var, og at sagen mod Claus Hjort Frederiksen tangerede politisk forfølgelse.

Torsdag stak langt de fleste Venstre-folk decideret af, da de blev spurgt, om ikke statsministeren proaktivt burde melde sig til at vidne i den kommende FE-undersøgelse.

B.T. stod klar med mikrofonen foran Venstres gruppeværelse, hvor partiet holdt gruppemøde.

Da mødet var slut ville ingen af partiets folketingsmedlemmer svare på, om statsministeren proaktivt burde melde ud, at hun gerne vil udtale sig til sådan en undersøgelse fremfor bare at sidde og vente på at blive bedt om det.

Men Venstre-folkene var tavse som graven, lige bortset fra folketingsformand Søren Gade og politisk ordfører Morten Dahlin.

Både Gade og Dahlin gentog stort set de pointer, som Venstres kommende formand Troels Lund Poulsen kom med 2. november, da han gav udtryk for, at han var tilfreds med, at »dommerne har rig lejlighed og frie hænder til at spørge ind til de centrale beslutninger, der er truffet i Lars Findsen- og Claus Hjort-sagen«.

Søren Gade var sågar »irriteret«.

Søren Gade, før valget talte I løs om politisk forfølgelse og magtfuldkommenhed. Er I ikke sure længere?

»Jeg kan godt blive personligt irriteret over, at man sætter spørgsmålstegn ved integriteten hos de dommere, der er udpeget særskilt af præsidenten for landsretten,« siger Søren Gade og fortsætter:

»Jeg er helt tryg ved, at de dommere, der står for den her undersøgelse, de kan spørge, hvem de vil, og hvad de vil helt uden politisk indblanding.«

Venstres politiske ordfører, Morten Dahlin,forklarer, at FE-sagen er meget alvorlig, at den skal undersøges grundigt, og at de tre udpegede dommere skal have meget vide og frie rammer for deres arbejde.

»Der er ingen, som kan undslå sig at blive afhørt eller udspurgt. Uanset hvilken ministertitel som man måtte have, eller hvilken chefstilling som man måtte have,« siger han.

Dahlin forlod interviewet efter sin kommentar og svarede ikke på, om statsministeren ikke bare selv skulle sige, at hun frivilligt stiller sig til rådighed for en undersøgelse.