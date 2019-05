Venstre bliver med fire pladser det største danske parti i Europa-Parlamentet, viser prognoser fra DR og TV2.

Venstre får det 14. danske mandat i Europa-Parlamentet. Det bliver aktuelt, når Storbritannien som følge af brexit forlader EU. Det viser DR's prognose søndag aften efter valget.

Danmark får i alt 14 mandater i Europa-Parlamentet modsat 13 ved valget i 2014.

Det 14. mandat tiltræder først, når Storbritannien udtræder af EU.

I alt får Venstre fire mandater, og det er en fordobling sammenlignet med seneste valg. De fire mandater gør Venstre til det største danske parti i Europa-Parlamentet.

Med over 97 procent af stemmerne talt op står Venstre til at få 23,7 procent af stemmerne.

Det næststørste parti er Socialdemokratiet, der får tre pladser i parlamentet.

Politisk kommentator Noa Redington finder det meget overraskende, at Venstre står til at have fået flest stemmer til europaparlamentsvalget.

- Man må sige, at det er lykkedes for dem at samle en masse vælgere op. Det er vel den største overraskelse i det her. Det er et kæmpe rygstød for Venstres valgkamp til Folketinget, siger han.

/ritzau/