Venstre bløder fortsat stemmer og står nu til at få 10,5 procent af stemmerne.

Og det er faktisk den dårligste måling for partiet hos analyseinstituttet Voxmeter i over 20 år.

Hvis man spørger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen kan det kun tolkes på en måde.

»Man havde i Venstre håbet på, at vælgerne ville tage bedre imod, at man går i regering med Socialdemokratiet. Men det er svært at se de her meningsmålinger på andre måder end, at vælgerne er skuffede,« siger han og fortsætter:

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T.

»Det koster at begå løftebrud.«

Men Joachim B. Olsen er heller ikke i tvivl om, hvad partiet skal gøre for at forsøge at få vælgerne tilbage.

»Det vigtigste de overhovedet kan gøre er at stå ved deres valg. De må ikke slingre i valsen, og det gælder over hele linjen,« forklarer han.

Venstres partiformand Jakob Ellemann-Jensen har forsvaret sit historiske løftebrud med, at han har søgt mest mulig indflydelse for Venstres 23 mandater.

Partiernes tilslutning Venstre står til 10,5 procent af stemmerne mod 13,3 procent af stemmerne ved valget. Moderaterne står til at få 7,7 procent af stemmerne, hvilket er en tilbagegang fra valget, hvor de fik 9,3 procent af stemmerne. Socialdemokratiet står til 27,6, hvilket er en lille fremgang fra valget, hvor de fik 27,5 procent af stemmerne. SF står til 10,6 procent af stemmerne mod 8,3 procent af stemmerne ved valget. Konservative står til 5,9 procent af stemmerne mod 5,5 procent af stemmerne ved valget. Liberal Alliance går frem til 11,4 fra 7,9 procent af stemmerne ved valget. Om målingen: Voxmeters politiske meningsmåling er offentliggjort 23. december 2022, der baserer sig på telefoninterview med 1.005 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18+ og er gennemført i perioden fra 19. december 2022 til 22. december.

»Og de skal bare blive ved med at holde fast i fortællingen om, hvorfor det var vigtigt at søge indflydelse ved at gå i regering. Så må de håbe, at vælgerne synes, at de gør det godt nok til, at man vil stemme på Venstre ved næste valg i stedet for de to andre regeringspartier,« siger Joachim B. Olsen.

Dog bliver kampen for at genvinde vælgernes tillid svær, vurderer han.

»Det bliver en svær opgave for Venstre,« siger Joachim B. Olsen.

Hvis der var valg i dag, ville Venstres tilbagegang betyde, at regeringen ville miste sit flertal.