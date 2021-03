Martin Geertsen er ikke i tvivl. Nu er der grund til at genåbne Danmark yderligere.

»Det kan gå for langsomt,« siger Venstres sundhedsordfører.

Han reagerer, efter at Henrik Ullum, direktør for Statens Serum Institut, mandag aften tweetede følgende.

'Heldigvis har smitteudviklingen fulgt et af de mere gunstige scenarier, vores modellører regnede på. Så lige nu har vi ikke kurs mod 870 indlagte i midt april. Også langt til dramatisk udvikling i for eksempel Tjekkiet og Estland,' lød det.

Danskerne har i over en uge kunnet komme ud og handle igen. Foto: Linda Kastrup

Ifølge sundhedsordføreren fra Venstre bør man fra regeringens side reagere prompte på de udmeldinger.

»Frygten for 870 indlagte i april var selve grundlaget for, at vi for uger tilbage ikke kunne genåbne yderligere. Nu er situationen anderledes,« siger Martin Geertsen:

»Vi synes, at vi skal have alle børn tilbage i skole. Vi skal have åbnet for efterskoler og højskoler, og så skal vi have mere af det private erhvervsliv åbnet: Herunder de liberale erhverv som frisører og de store og lidt større butikker, hvor man har rum til at håndtere forskellige foranstaltninger. Det skal ske hurtigt.«

Og hvornår er det?

»På mandag for eksempel. Eller for den sags skyld kan man vel åbne frisører i morgen tidlig. Men det skal ske så hurtigt som muligt. For skolerne er det vel så hurtigt, som det er praktisk muligt. Der er noget af det, der kan åbne meget hurtigt som i morgen og andet med få dages varsel. Men det, som de blå partier står på mål for, er, at vi får akut genåbnet,« siger Martin Geertsen.

Hvad så hvis smitten stiger igen?

»Så kan man isoleret set slå ned i de områder, hvor smitten popper op igen med forskellige smittedæmpende foranstaltninger.«

Folketingets partier forhandler i disse dage om en langsigtet genåbningsplan. Statsminister Mette Frederiksen (S) har kaldt det for en »uhyre svær balance« på samme tid at holde epidemien under kontrol og få samfundet igen.

Synes du, at der skal sættes mere fart på genåbningen af Danmark?

»Det kræver, at restriktionerne udfases. Ikke for hurtigt, men heller ikke for langsomt,« har hun sagt.