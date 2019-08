Det begyndte allerede at ulme i sidste uge.

Her kunne flere medier, herunder B.T, fortælle, hvordan Venstres forretningsudvalgsmøde havde udviklet sig til en dramatisk diskussion, hvor partiets bagland opfordrede Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen til ikke at genopstille.

Og mandag blev der smidt endnu mere brænde på bålet, da en række Venstre-medlemmer i Jyllands-Posten gjorde det klart, at de gerne ser en ny politisk ledelse i Danmarks største borgerlige parti.

Men den udmelding er ikke faldet i god jord hos en række af Venstres store borgmester-profiler.

»Vi er heldigvis et parti, hvor man har lov at ytre sig, men jeg synes ikke, at det her er særlig klogt. Det er faktisk rigtig ærgerligt, for nu havde folketingsgruppen endelig besluttet sig for at fokusere på politik,« siger Mogens Gade, der er borgmester i Jammerbugt Kommune.

Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade. Foto: Bjarne Luthcke Vis mere Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade. Foto: Bjarne Luthcke

Venstre-medlemmernes offentlige kritik kommer efter et par ganske tumultariske uger for partiet, hvor formandskabet har været diskuteret heftigt.

B.T. har talt med en række borgmestre i det jyske, hvor der ifølge den seneste uges skriverier i de danske medier er ved at danne sig et mindre oprør mod Lars Løkke Rasmussen.

Borgmestrene, som B.T har talt med, ønsker ikke at forholde sig til spørgsmålet om Lars Løkke Rasmussens formandskab, men én ting er de alle meget interesserede i at ytre:

De er bestemt ikke tilhængere af, at deres partifæller offentligt går ud og sætter ild i diskussionen om Venstres formandskab igen.

»Vi skal klare det her på vores landsmøde, så jeg er modstander af, at man nu går ud i pressen og taler om det,« siger Mogens Jespersen, der siden 2014 har været borgmester i Mariagerfjord Kommune.

Hans Østergaard, der er borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, melder sig ind under den fane.

»Ja, jeg synes også, at det er ærgerligt, og det er bestemt ikke befordrende. Vi har landsmøde i november, hvor vi kan beslutte de her ting,« siger han.