Borgerne i Billund skal have ny borgmester.

Ib Kristensen (V) stiller nemlig ikke op til genvalg ved kommunalvalget næste år, og han stopper dermed efter 20 år som borgmester.

Det skriver Jydske Vestkysten mandag.

Den 68-årige Venstre-borgmester er den eneste borgmester, den 'nye' Billund Kommune har haft siden kommunalreformen i 2007. Inden da var han borgmester i Grindsted Kommune, som den gamle Billund Kommune blev lagt sammen med.

»Jeg holder utroligt meget af mit arbejde og af sammen med mine gruppemedlemmer og det øvrige byråd at gøre en positiv forskel for vores kommune. Derfor har det været en meget svær beslutning, men i sidste ende har dåbsattesten været afgørende.«

»Den siger jeg bliver 70 i forbindelse med valget næste år, dermed vil jeg være 74 år ved udgangen af en ny periode, og selv om jeg er frisk og helbredsmæssigt har det rigtig godt, så ved ingen hvordan det er om tre eller fem år,« siger Ib Kristensen i en pressemeddelelse.

Ib Kristensen regner med at fuldføre den nuværende valgperiode, så han først træder tilbage den 31. december 2021 - og han er ikke den eneste borgmester, der for nyligt har taget valget om at stoppe ved det næste kommunalvalg, der ligger den 16. november næste år.

Herning Kommunes Lars Krarup (V) og Vejen Kommunes Egon Fræhr (V) træder ligeledes tilbage ved næste valg.