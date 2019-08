Jakob Ellemann-Jensen og Stephanie Lose bør overtage formandskabet i Venstre, skriver V-medlemmer i en kronik.

Sagaen om den interne uro i Venstre fortsætter, idet dele af Venstres bagland har fået nok af formandskabet i Venstre.

I en kronik i Jyllands-Posten kræver Bent Jørgensen, byrådsmedlem for Venstre i Roskilde Kommune, og Kåre Ghisler Fuglsbjerg, næstformand for Venstre Roskilde Midt, en ny ledelse i partiet.

- Det er nok nu. Tiden er inde for Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen til at sætte Venstre og det liberale Danmark højere end deres egne personlige ambitioner.

- De har begge vist sig ude af stand til at holde deres stridigheder interne - til stor skade for partiet, skriver de.

Bent Jørgensen og Kåre Ghisler Fuglsbjerg mener, at formand Lars Løkke Rasmussen (V) og næstformand Kristian Jensen (V) skal træde tilbage fra deres poster.

Der er i stedet brug for en ny start, hvor Jakob Ellemann-Jensen (V) bør overtage formandsposten, mens Stephanie Lose (V) bør være den nye næstformand, lyder det.

Dertil skal V-profiler som Karsten Lauritzen, Tommy Ahlers og Inger Støjberg være i den politiske ledelse.

Den nuværende ledelse er decideret "skadelig" for partiet, mener de to kronikører.

- Lad os blot fremhæve, at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensens uansvarlige og ukollegiale måde at lede partiet er dybt skadelig. Det samme er Claus Hjort Frederiksen vedvarende konfliktekskalering.

- Venstre er i en situation, hvor det reelt er umuligt at diskutere partiets linje, fordi det hele går op i positionering, og hvem der er loyal over for hvem, skriver Bent Jørgens og Kåre Ghisler Fuglsbjerg.

/ritzau/