Jakob Ellemann-Jensen og Stephanie Lose bør overtage formandskabet i Venstre, skriver V-medlemmer i en kronik.

Sagaen om den interne uro i Venstre fortsætter, idet dele af Venstres bagland har fået nok af formandskabet i Venstre.

I en kronik i Jyllands-Posten kræver Bent Jørgensen, byrådsmedlem for Venstre i Roskilde Kommune, og Kåre Ghisler Fuglsbjerg, næstformand for Venstre Roskilde Midt, en ny ledelse i partiet.

- Det er nok nu. Tiden er inde for Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen til at sætte Venstre og det liberale Danmark højere end deres egne personlige ambitioner.

- De har begge vist sig ude af stand til at holde deres stridigheder interne - til stor skade for partiet, skriver de.

Bent Jørgensen og Kåre Ghisler Fuglsbjerg mener, at formand Lars Løkke Rasmussen (V) og næstformand Kristian Jensen (V) skal træde tilbage fra deres poster.

Der er i stedet brug for en ny start, hvor Jakob Ellemann-Jensen (V) bør overtage formandsposten, mens Stephanie Lose (V) bør være den nye næstformand, lyder det.

Dertil skal V-profiler som Karsten Lauritzen, Tommy Ahlers og Inger Støjberg være i den politiske ledelse.

Den nuværende ledelse er decideret "skadelig" for partiet, mener de to kronikører.

- Lad os blot fremhæve, at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensens uansvarlige og ukollegiale måde at lede partiet er dybt skadelig. Det samme er Claus Hjort Frederiksen vedvarende konflikteskalering.

- Venstre er i en situation, hvor det reelt er umuligt at diskutere partiets linje, fordi det hele går op i positionering, og hvem der er loyal over for hvem, skriver Bent Jørgens og Kåre Ghisler Fuglsbjerg.

En nylig rundspørge foretaget af Ritzau viser, at spørgsmålet om formandskabet i Venstre splitter baglandet.

Ritzau har sendt rundspørgen til 1172 med tillidsposter i partiet, og 277 har svaret på spørgsmålene. Dermed er den ikke repræsentativ, men giver et billede af holdningen hos de medlemmer, der har svaret.

110 svarer, at de regner med, at Lars Løkke Rasmussen fortsat er formand ved næste valg, mens 108 svarer, at Venstre inden næste valg har fået en ny formand.

Ifølge flere medier ønsker centrale kræfter i partiet at få en helt ny ledelse i Venstre - uden Lars Løkke Rasmussen og uden Kristian Jensen.

Medmindre Løkke eller Jensen trækker sig inden, vil ændringer i formandskabet dog først kunne ske i november, når partiet holder landsmøde.

I et nyligt interview med avisen Danmark har Lars Løkke Rasmussen erkendt, at han selv kunne have gjort mere for at undgå den krise, der har præget partiet efter sommerferien.

Han har i kølvandet sendt en mail til alle Venstres 32.000 medlemmer, hvor han orienterer om situationen.

I en mail til Jyllands-Posten skriver politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen, at Venstres ledelse "anerkender til fulde, at der har været meget uro i de seneste uger. Men vi er også enige om, at vi har en rigtig stærk ledelse i Venstre".

