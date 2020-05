Det vakte stor opsigt, da Marcus Knuth i november skiftede fra Venstre til De Konservative, fordi han ifølge sig selv var en del af 'et forfulgt mindretal i Venstre' på udlændingepolitikken.

Nu langer Marcus Knuth for alvor ud efter sit gamle parti, fordi Venstre ikke vil støtte et forslag om, at udlændinge skal udelukkes fra dansk statsborgerskab på livstid, hvis de har en betinget eller ubetinget fængselsstraf.

»Det er ærgerligt og dybt uforståeligt, at et borgerligt parti som Venstre er uenig i, at kriminelle udlændinge ikke skal belønnes med et dansk statsborgerskab,« siger Marcus Knuth.

Uenigheden mellem Venstre og De Konservative er et sigende eksempel på, hvorfor Marcus Knuth forlod Venstre.

Portræt af Marcus Knuth, Venstre-politikeren, som netop har skiftet til De Konservative. Fotograferet på Christiansborg, København, onsdag den 4. december 2019. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix 2019)

»Det er en sag som denne, der gør, at jeg har ikke følt mig hjemme i Venstre. Værdipolitisk er De Konservative langt mere stramme, mens Venstre åbenbart er mere enige med Socialdemokratiet i den slags sager,« siger Marcus Knuth og kommer med endnu et eksempel:

»Når vi åbner op for kvoteflygtninge, vil De Konservative give førsteret til kristne flygtninge. Da jeg forsøgte at komme igennem med samme forslag i Venstre, mødte jeg kæmpe modstand internt.«

Det er kun to år siden, at den tidligere VLAK-regering strammede kravene til statsborgerskab. Det betød, at en straf på mellem et halvt og et helt års ubetinget fængsel udelukker mulighed for statsborgerskab i 18 år. Hvis fængselsstraffen er over et år, vil man aldrig kunne blive dansk statsborger.

Men det vil De Konservative stramme endnu mere. Allerede i februar var De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, ude at slå på tromme for forslaget om, at selv en betinget straf skal lukke døren til statsborgerskabet.

Marcus Knuth, er det ikke meget hårdt, at en indvandrer, der har fået 10 dages betinget fængsel for at stjæle en knallert som ung, aldrig kan blive dansk statsborger?

»Jeg hører i indvandrermiljøer, at unge udlændinge er meget opmærksomme på, hvilken kriminalitet som kan afskære dem fra statsborgerskab og indfødsret. Derfor tror jeg, at det har en præventiv effekt,« siger han.

Men kan man virkelig kalde en betinget straf på få dage for 'hård kriminalitet'?

»Man skal ofte begå ret grov kriminalitet som vold eller lignende, før der straffes med betinget fængsel. Men det er en sundt princip, at kriminelle udlændinge ikke skal have dansk statsborgerskab,« siger han.

Balancen er ikke rigtig

Da Marcus Knuth i folketingssalen spurgte Venstre, hvorfor partiet ikke vil støtte forslaget, lød svaret:

»Man skal ikke kunne begå alvorlig kriminalitet og bagefter blive belønnet med et dansk statsborgerskab. Men der skal være en balance mellem forseelserne og den konsekvens, man bliver mødt med. Den balance er ikke ramt helt rigtigt i dette forslag,« sagde indfødsretsordfører Morten Dahlin (V).

Men både Venstre og Socialdemokratiet vil gerne drøfte, om kravene til statsborgerskabet skal strammes – dog ikke i samme grad som De Konservative ønsker.

»Vi er klar til at diskutere, om snittet er lagt rigtigt, eller om der er behov for en justering af reglerne,« sagde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye i folketingssalen torsdag.