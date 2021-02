Kampen om at være hårdest på udlændingeområdet rykker sig konstant.

I efteråret afviste S-regeringen at støtte Konservatives forslag om at udelukke udlændinge fra at få dansk statsborgerskab, hvis de er idømt en betinget eller ubetinget fængselsdom.

Det kan eksempelvis være en gammel dom for værtshusslagsmål.

Men blot få måneder senere er Socialdemokratiet vendt på en tallerken og foreslår det samme.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i ministeriet i København, mandag den 21. december 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i ministeriet i København, mandag den 21. december 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

I en fælles kronik i Berlingske skriver statsminister Mette Frederiksen og udlændingeminister Mattias Tesfaye, at man »som udgangspunkt ikke kan blive dansk, hvis man er idømt en betinget eller ubetinget fængselsstraf«.

Tilbage i oktober lød budskabet fra Mattias Tesfaye ellers, at Konservatives forslag var for hårdt.

»En 27-årig mand, der er dømt for knallerttyveri mere end en gang, får 10 dages betinget fængsel. Skal vi sige til ham, at han aldrig nogen sinde kan blive dansk statsborger? Jeg er ikke sikker på, at vi har fundet den rette balance der, hvis vi stemmer for det.«

Det får Konservatives politiske ordfører, Marcus Knuth, til at undrer sig over det pludselige holdningsskift.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) er kaldt i samråd om forsvarets rolle i forbindelse med aflivningen af minkbesætninger, i Landstingssalen på Christiansborg, onsdag den 9. december 2020. Konservative Folkepartis Marcus Knuth før samrådet.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Forsvarsminister Trine Bramsen (S) er kaldt i samråd om forsvarets rolle i forbindelse med aflivningen af minkbesætninger, i Landstingssalen på Christiansborg, onsdag den 9. december 2020. Konservative Folkepartis Marcus Knuth før samrådet.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Det er meget pudsigt, at regeringen pludselig vender 180 grader. Nu fremlægger de nærmest en til en vores forslag, som de mente var for hårdt i juni. Men det er rart, at regeringen er kommet på andre tanker,« siger han

I regeringens udspil kan indfødsretsudvalget i særlige tilfælde tildele statsborgerskab til dømte udlændinge. Det var ikke en del af jeres forslag?

»Nej, men det vil kun ske i helt ekstraordinære tilfælde. Så det ændrer reelt ikke noget«

I et skriftligt svar til B.T. siger Mattias Tesfaye:

»Folk, der har fået en fængselsdom, skal som udgangspunkt ikke have et statsborgerskab. Det afgørende for os er ikke, hvem der foreslog det først. Det afgørende er at få det gennemført. Konservative og Socialdemokratiet er heldigvis i lange stræk enige på dette her område, og nu håber jeg, at vi kan samle flertal i Folketinget.«

Det er ikke kun Socialdemokratiet, som har strammet holdningen til tildeling af statsborgerskab. Det samme har Venstre, der også vil afskære udlændinge fra dansk statsborgerskab, hvis de har fået en betinget fængselsdom.

Da Konservative foreslog det samme i efteråret, stemte Venstre ellers imod.

Morten Dahlin (V) til spørgetime i folketingssalen på Christiansborg, onsdag den 3. februar 2021. Foto: Emil Helms Vis mere Morten Dahlin (V) til spørgetime i folketingssalen på Christiansborg, onsdag den 3. februar 2021. Foto: Emil Helms

Venstres indfødsretsordfører, Morten Dahlin, mener dog ikke, at Venstre har skiftet holdning.

»Konservatives forslag var en definitiv udelukkelse fra dansk statsborgerskab uanset hvad. I det, vi forhandler om nu, kan indfødsretsudvalget tildele statsborgerskab dømte personer,« siger han og pointerer, at Venstre først ville se evalueringen af de seneste stramninger fra 2018, før partiet tog stilling.

Men i dag vil Venstre gå endnu længere end regeringen og kræve, at alle ansøgere til dansk statsborgerskab skal skrive en motiveret ansøgning og deltage i en personlig samtale for at sikre, at deres værdier er på plads.

»Det handler at værne om de danske værdier. Det er ikke nok at være i arbejde og opfylde de formelle krav. Vi skal også sikre, at de, der får dansk statsborgerskab, deler vores værdisæt og har lagt alle antidemokratiske tanker i graven,« siger Morten Dahlin.

I dag skal man have haft permanent opholdstilladelse i otte år, før man kan søge om dansk statsborgerskab. Man skal desuden bestå en prøve, og man må ikke være idømt ubetinget fængselsstraf på mere end et år.