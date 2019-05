Velfærd skal indføres ved lov.

Sådan bliver virkeligheden, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister efter næste valg.

Mere præcist vil hun indføre ved lov, at udgifterne til velfærd skal stige automatisk, efterhånden som der bliver flere ældre og børn, og udgifterne til velfærd derfor stiger.

Hun mener også, at Venstre bør stemme for en sådan lov.

»Den må Lars Løkke da stemme for. Ellers er det jo bluff, hvad han siger. Jeg vil binde ham til masten – altså ikke sådan fysisk,« siger Mette Frederiksen, da hun fremlægger sit første store politiske udspil på Sosu C-skolen i Herlev.

Hun henviser til, at Lars Løkke 8. maj lovede at afsætte 69 mia. til kernevelfærd frem til 2025 og i øvrigt i avisannoncer skriver, at Venstre kan levere det samme på velfærd som Socialdemokratiet – bare uden skattestigninger.

»Vi er ikke kun socialdemokrater i valgkamp. Vi er det hele tiden,« lyder det fra Mette Frederiksen.

»Rigtig meget i velfærdssamfundet fungerer godt. Men alt fungerer ikke godt nok. Vi skal gøre det bedre end i dag. Det er ikke nok at fastholde det nuværende niveau for velfærd. Vi skal have et stærkere velfærdssamfund end i dag. Jeg lover ikke guld og grøne skove. Men I sosu-assistenter og sosu-hjælpere skal have bedre tid til de ældre, der har været med til at opbygge velfærdssamfundet. Bedre tid til øjenkontakt, omsorg og et klap på skulderen,« siger Mette Frederiksen.

Socialdemokratiets velfærdsudspil Her er et overblik over, hvad udspillet om velfærd indeholder: Der skal indføres en velfærdslov, så velfærdsøkonomien som minimum følger med, i takt med at der bliver flere børn og ældre. Ifølge Finansministeriet skal der bruges 20,5 milliarder kroner mere på velfærd i 2025 i forhold til i dag, hvis vi skal opretholde samme velfærdsniveau som i dag. Penge til en velfærdslov skal tages fra det økonomiske råderum. Der skal lægges et loft over den offentlige sektors brug af konsulenter. Det kan ifølge partiet frigøre tre milliarder kroner. Studerende over 25 år skal have elevløn på hele uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Flere hjemmehjælpstimer og flere plejehjem. Flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver. Særligt i institutioner med mange udsatte børn. Hoveduddannelsen til praktiserende læge omlægges, så yngre læger er et halvt år mere i almen praksis. Der skal indføres en pligt for nyuddannede læger til at arbejde seks måneder i en lægepraksis i et område med lægemangel. Der skal ansættes mere personale på sygehusene og i ældreplejen, blandt andet 1000 flere sygeplejersker. Det såkaldte omprioriteringsbidrag, der betyder, at uddannelserne hvert år skal spare to procent, afskaffes. Uddannelsesloftet skal fjernes. Loftet indebærer, at studerende, som allerede har afsluttet en videregående uddannelse, som udgangspunkt ikke kan tage en ny uddannelse på samme eller lavere niveau, før der er gået seks år. Kilde: Socialdemokratiet. /ritzau/

Herlevs borgmester, Thomas Gyldal, (S) siger:

»I denne tid forbereder kommunerne budgetlægningen for 2020. De sidder med regnemaskinerne og fremskriver serviceniveauet. Og hvis vi bare skal gøre det, vi gør nu, kommer det til at koste flere penge. Der skal flere penge til for at hjælpe borgerne.«

Mette Frederiksen vil samtidig spare tre mia. kroner på konsulenter til staten og kommunerne.

»Sidste år brugte vi 11 mia. på konsulentopgaver i den offentlige sektor, dobbelt så meget som i 2015. Jeg sætter et stort spørgsmålstegn ved, om det hjælper de ældre eller personalet. Vi har fået en utroligt kedelig udvikling, hvor flere og flere sidder bag et skrivebord og analyserer og evaluerer, mens der er færre, der arbejder ude i virkeligheden. Vi vil sætte et loft over, hvor mange penge der bruges på konsulenter, og frigøre tre mia. til kernevelfærd,« siger Mette Frederiksen.

Herover kan du se billeder fra Mette Frederiksens (S) liv, der afsløres i hendes nye bog. Billeder: Gyldendal/privat. Vis mere

Venstres fungerende politiske ordfører, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, har svært ved at se det nye i Socialdemokratiets forslag til en såkaldt velfærdslov.

»Vi har jo allerede i sidste uge fremlagt vores velfærdsløfte, der tager højde for den demografiske udvikling. Så det er en åben dør, Socialdemokratiet løber ind,« siger Troels Lund Poulsen til Ritzau.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) på Christiansborg, efter statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har udskrevet folketingsvalg til afholdelse grundlovsdag 5. juni. Det sagde han fra talerstolen i folketingssalen tirsdag den 7. maj 2019. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali Vis mere Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) på Christiansborg, efter statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har udskrevet folketingsvalg til afholdelse grundlovsdag 5. juni. Det sagde han fra talerstolen i folketingssalen tirsdag den 7. maj 2019. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali

Men han er ikke enig med Mette Frederiksen i, at Venstre bør stemme for loven. Faktisk mener han slet ikke, der er behov for en velfærdslov.

»Den måde, vi finansierer vores velfærdsløfte på, er gennem finansloven. Det er sådan, man laver politik på Christiansborg. Alt andet er noget sniksnak,« mener Troels Lund Poulsen.