Regeringen foreslår at indføre to kødfrie dage i statens kantiner. Det huer ikke Morten Messerschmidt.

Det er "dybt åndssvagt", at regeringen med en ny grøn indkøbsstrategi for staten vil indføre to kødfrie dage i statens kantiner.

Det mener Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt.

- En ting er, at folk gerne vil være veganere og vegetarer, men at tvinge folk til at være det, synes jeg virkelig, er skørt, siger han.

- Prøv at forestille dig i hæren, at så skal alle vores raske Jens'er, som har været ude på stroppetur, sidde og tygge i en selleribøf. Det virker jo helt latterligt.

Finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterer torsdag morgen strategien på et pressemøde i Finansministeriet.

Det offentlige køber hvert år ind for 380 milliarder kroner. Hidtil har der været fokus på prisen, men fremover skal der altså også tages højde for klimavenlighed, når staten køber ind.

Det gælder altså alt fra fødevarer til kantiner til toiletpapir, rengøringsmidler og køretøjer.

SPØRGSMÅL: Men er det ikke lidt gammeldags at være imod kødfrie dage, når vi ved, hvor klimabelastende kødproduktion er?

- Jeg er ikke imod vegetarer. Jeg er imod, at vegetarer vil tvinge andre til at være vegetarer. Man kan jo bare lade være med at tage frikadellen på menuen, hvis man kun vil have grøntsagerne, siger Messerschmidt.

- Hvis folk, der går på arbejde og yder en god indsats, gerne vil have protein til frokosten, så skal de også have det.

Faktisk irriterer regeringens forslag Morten Messerschmidt så meget, at han føler sig motiveret til at skrue op for sit kødforbrug.

- Jeg vil sige, at det her inspirerer mig kun til at spise dobbelt så meget kød. Det er totalt latterligt, at regeringen på den her måde vil lege censor over for folk.

/ritzau/