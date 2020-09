Ifølge Veganerpartiet, som mandag præsenterer sin politik, er det nødvendigt at strukturere samfundet på ny.

Da Jakob Ellemann-Jensen (V) var fødevareminister, blev han i 2018 passet op af medstifter og leder af Veganerpartiet Henrik Vindfeldt og spurgt ind til dyrevelfærd.

- Jeg kan simpelthen ikke udtrykke med ord, hvor vild jeg er med bacon, lød det fra Ellemann-Jensen.

Og den bemærkning har været afgørende for, at Veganerpartiet nu er på stemmesedlen ved næste valg.

Det fortæller Henrik Vindfeldt på et pressemøde mandag, hvor partiets politik for første gang bliver præsenteret, efter at partiet for to uger siden officielt blev opstillingsberettiget.

- Ingen af os havde håbet, at det var kommet hertil, siger Henrik Vindfeldt, som havde ønsket at rykke ved dyrevelfærden uden at starte et parti.

Forperson og politisk ordfører Lisel Vad Olsson fortæller, at alle partiets kandidater lever vegansk.

- Jeg er sikker på, at jeg kan tale på hele Veganerpartiets vegne, når jeg siger, at den store drive er de dyr, vi lever med. Vi lever vegansk, og det står vi ved, siger hun.

- Vi følger veganismen, det ser vi som en kæmpe styrke. Det betyder, at vi virkelig mener det, når vi ikke ønsker at skade nogen, hvis det er praktisk muligt, siger hun.

Lisel Vad Olsson mener, det er bydende nødvendigt at strukturere samfundet på ny og tage et opgør mod foderproduktion.

- Halvdelen af Danmarks areal bruges til foderproduktion til nogle af de dyr, vi avler i Danmark, siger hun.

- Ingen politikere i dag tør eller vil adressere den absolut største forhindring for en reelt bæredygtig og anstændig fremtid.

Partileder Henrik Vindfeldt siger, at Veganerpartiet vil frigive op mod 40 procent af landets areal, der i dag bruges til foder til slagtedyr.

Han undlader at svare på, hvordan partiet vil samle regningen op for det meget dyre forslag.

- Præmissen er, at det, vi lever af, er at sælge grise til udlandet. Medicinalindustrien og olieindustrien er større for eksempel. Vi kommer til at rulle en del af vores partiprogram ud de næste måneder, siger han.

/ritzau/