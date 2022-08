Lyt til artiklen

Veganerpartiet har slået sig sammen med partiet De Grønne.

I den forbindelse har partiet valgt at skifte navn.

Navnet ændres til Grøn Alliance.

Det skriver Veganerpartiet i en pressemeddelelse ifølge TV 2.

Ved en afstemning 24. juli stemte et stort flertal af Veganerpartiets medlemmer for, at alliancen med De Grønne skulle etableres.

Ansøgningen til Indenrigs- og Boligministeriet er afsendt.

Veganerpartiet har opnået de nødvendige vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget til næste Folketingsvalg. Derfor skal Grøn Alliance ikke ud og jagte vælgererklæringer for at komme på stemmesedlen.

Partiet får bogstavet G.

Alliancen med De Grønne kommer i stand efter en tumultarisk tid for Veganerpartiet med personopgør i partitoppen.