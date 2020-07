Rasmus Paludans nye parti, Hard Line, går fra 124 til 1633 vælgererklæringer i seneste opgørelse.

To partier - Veganerpartiet og Kristendemokraterne - nærmer sig den magiske grænse, hvor de kan stille op til et folketingsvalg.

Veganerpartiet har siden den seneste opgørelse i juni indsamlet yderligere 2216 godkendte vælgererklæringer og har nu 17.613 erklæringer bag sig.

Det viser den seneste opgørelse over vælgererklæringer fra Social- og Indenrigsministeriet.

Et parti skal have 20.182 godkendte vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget til et folketingsvalg.

Kristendemokraterne lægger i den seneste opgørelse yderligere 1180 erklæringer til og har nu 18.487.

Partiet Fremad, der blev etableret af Simon Emil Ammitzbøll-Bille i november sidste år, går frem med 691 erklæringer til 3301.

Men den helt store højdespringer, når man ser på den procentvise fremgang, er partiet Hard Line.

I opgørelsen for juni var der 124 erklæringer bag partiet, der er stiftet af Rasmus Paludan.

I juli-opgørelsen er det øget til 1633 vælgererklæringer.

Paludan har tidligere fortalt, at Hard Line er et søsterparti til Stram Kurs, der er udelukket fra at indsamle vælgererklæringer til og med 23. september 2022.

Det skyldes, at partiet ifølge Valgnævnet har snydt med vælgererklæringerne.

Stram Kurs er stadig opstillingsberettiget til folketingsvalg frem til 27. oktober 2020, hvis der skulle blive udskrevet valg inden da.

Stram Kurs fik 1,8 procent af stemmerne ved sidste års folketingsvalg og var dermed ikke så langt fra at blive valgt ind i første forsøg.

Spærregrænsen er på to procent.

