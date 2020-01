Veganerpartiet håber at kunne samle nok vælgererklæringer til at stille op til næste folketingsvalg.

Veganerpartiet iklædte onsdag eftermiddag Den Lille Havfrue på Langelinie i København i en lyserød grisemaske og tape. Det skete for at protestere mod dansk svineproduktion.

Og selv om det måske kan provokere nogle, så er det sådanne initiativer, der skal til for at råbe politikerne og befolkningen op. Det siger Henrik Vindfeldt, stifter af Veganerpartiet.

- Ligesom med Den Grønne Studenterbevægelse og Fridays for Future, så har vi prøvet mange ting. Der har været så mange moderate stemmer i mange år.

- Vi har vidst det her i årtier - at det var en kæmpestor udfordring, og vi er vi ved at være ti år fra 2030-målet, og folk kan bare se, at vi er ved ikke at nå det, siger Henrik Vindfeldt.

Ifølge partiet bunder onsdagens protest i, at Danmark er storeksportør af svin til udlandet - særligt til Kina.

Desuden mener partiet, at vi i Danmark bryster os af at have et "eksporteventyr". Det er det, Den Lille Havfrue symboliserer. Tapen rundt om havfruen referer til pladsforholdene i den danske svineproduktion, siger Henrik Vindfeldt.

- Vi kan godt lide at se en grøn regering og nogle grønne røster, men vi ser bare ikke nogle reelle reduktioner nogen steder. Endnu. Det kommer vi forhåbentlig til her i klimaforhandlingerne, og der vil vi rigtig gerne påvirke politikerne til at se på landbruget, siger han.

Veganerpartiet arbejder på at kunne stille op ved næste folketingsvalg.

Partiet har i øjeblikket indsamlet knap 10.500 vælgererklæringer. Det kræver 20.182 vælgererklæringer for at være opstillingsberettiget.

Henrik Vindfeldt mener, at målet nok skal nås.

- Om det her giver 1000 vælgererklæringer eller ej, så skal vi nok samle vores vælgererklæringer. For vi er rigtig bange for vores fremtid her i Danmark, siger han.

/ritzau/