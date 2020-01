Det kan være, at Folketingets kantine, Snapstinget, skal forberede sig på flere veganske retter i frokostbuffeten.

Vælgererklæringerne er nemlig strømmet ind hos det aktivistiske Veganerpartiet, der har kurs mod stemmesedlen til næste folketingsvalg.



Helt præcist har Veganerpartiet, der bl.a. vil stoppe kommerciel kødproduktion i Danmark, skrabet 10.454 vælgererklæringer sammen.

Det betyder, at partiet er over halvvejs i jagten på de 20.182 underskrifter, som det kræver at komme på stemmesedlen.

»Jeg tror, at vi rammer en nerve i befolkningen, når vi snakker veganisme, dyrevelfærd og klima. Opbakningen er overvældende, at jeg tror på, at vi står på stemmesedlen næste valg,« siger Michael Monberg, forperson for Veganerpartiet.

Faktisk har ingen partier uden for Folketinget opnået så mange underskrifter som Veganerpartiet i skrivende stund. Kristendemokraterne, som plejer at blive opstillingsberettiget, har f.eks. kun fået 8.942 underskrifter, viser en opgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet.

Det skal dog med i ligningen, at Kristendemokraterne kun har samlet vælgererklæringer ind i kort tid, mens Veganerpartiet begyndte i november sidste år. Det betyder også, at partiets første vælgererklæringer begynder at udløbe om et halvt år.

Derfor er målet, at Veganerpartiet skal have alle 20.182 underskrifter i hus den 17. maj, fortæller Michael Monberg.

Hvis det skulle lykkes Veganerpartiet at komme i Folketinget, vil partiet se på fire principper, når der skal stemmes om alt fra socialpolitik til finanslov: Medfølelse, bæredygtighed, personlig frihed og personligt ansvar.

»Vi vil sætte økosystemet i centrum - også på bekostning af menneskets behov i nogle tilfælde,« siger Michael Monberg.

Veganerpartiet blev stiftet i november 2018 og har siden da været involveret i flere kontroversielle sager. Bl.a. er medstifter Henrik Vindfeldt blevet politianmeldt for ulovlig indtrængen i en svinestald.

Partiet er desuden blevet kritiseret for at sammenligne det at spise kød med pædofili på Facebook.

»Vi har prøvet at sammenligne de to, fordi der er et offer ved begge handlinger, men vi siger ikke, at det ene er lige så slemt som det andet,« sagde Michael Monberg sidste år.