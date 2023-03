Lyt til artiklen

Der er blevet stemt for et forslag om at undersøge muligheden for at genindføre helligdagen store bededag for de offentligt ansatte i Københavns Kommune.

Det blev vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation torsdag aften.

Forslaget blev stillet af Dansk Folkeparti og det blev vedtaget efter, at flere partier stemte for.

Om forslaget skriver partiet:

»Der er ingen tvivl om, at et flertal i Folketinget vil afskaffe store bededag, men Dansk Folkeparti synes alligevel, at vi i København skal bevare store bededag, som en lokal fridag.«

Partiets forslag indebærer blandt andet, at skolebørn og kommunalt ansatte holder fri på store bededag. Det gælder dog ikke kommunens kritiske beredskab.

Forslaget kommer efter regeringen afskaffede store bededag som helligdag tirsdag. Fra 2024 er store bededag altså ikke længere en helligdag.

Flere partier har prøvet at stoppe regeringens planer. Blandt andet med et forsøg på at lade spørgsmålet om helligdagen gå til en folkeafstemning, men det kunne man ikke samle nok mandater til at få i gennem.