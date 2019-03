Siden i tirsdags har borgmesteren i Varde, Erik Buhl (V), været indlagt. Han er sygemeldt på ubestemt tid.

Det var under en grundig undersøgelse, at han fik konstateret et for højt kalkindhold i blodet samt nyretal, der var alt for høje, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Selv om tallene efterhånden har rettet sig til det bedre, er Erik Buhl fortsat indlagt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Lægerne forsøger fortsat at finde årsagen.

'Det er en meget mærkelig fornemmelse at gå fra rask til syg på ti sekunder, men jeg er glad for, at det blev opdaget i tide, og jeg er imponeret over den måde, vores sundhedssystem fungerer på. Jeg håber, jeg snart er tilbage på fuld kraft,' siger Erik Buhl i pressemeddelelsen.

Erik Buhl med Dronning Margrethe, da hun i juni 2016 besøgte Varde. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Erik Buhl med Dronning Margrethe, da hun i juni 2016 besøgte Varde. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I mellemtiden fungerer viceborgmester Anders Linde (V) som borgmester. Tirsdag vil han således også lede byrådsmødet.

'Det er en kedelig situation, Erik er endt i, men jeg har besøgt ham på sygehuset og er glad for at mærke, at han er ved godt mod. Som altid er han ivrig efter at komme i arbejdstøjet. Vi glæder os rigtig meget til at se ham tilbage i fuldt vigør,' siger Anders Linde i pressemeddelelsen.

62-årige Erik Buhl har været borgmester i Varde siden 2014 og er en af de borgmestre, der sidder ganske solidt på taburetten.

12 ud af byrådets 25 medlemmer kommer nemlig fra Venstre.