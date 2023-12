Syv dage som minister blev det til for den nu fratrådte digitaliserings- og ligestillingsminister, Mia Wagner, før hun sygemeldte sig.

Og det ærede hverv skal kunne betale sig.

Derfor kan Mia Wagner også se sig betalt i hele seks måneder fra sin fratrædelse.

Det skyldes det såkaldte ministereftervederlag, som hun kan få i seks måneder. Beløbet, som hun får, svarer til den løn, hun fik som minister.

Altså et årsværk på hele 1,3 millioner kroner. Delt i 12 giver det en månedsløn på 114.560 kroner, som hun altså kan trække i seks måneder.

I alt bliver det 687.360 kroner over det næste halve år.

Dog har ugen som minister ikke gjort Mia Wagner fortjent til ministerpensionen, som man altså skal sidde i mindst et år for at optjene.

Til et doorstep, hvor Marie Bjerre skulle præsenteres som ny minister, blev statsminister Mette Frederiksen spurgt, om det er retfærdigt, at Mia Wagner skal have det eftervederlag.

»Der er de regler, der er, omkring eftervederlag, det gælder også på andre arbejdspladser. Selvfølgelig har Mia Wagner ret til det, som andre også har,« svarede den socialdemokratiske statsminister.

Mia Wagner tiltrådte som minister den 23. november, hvor Marie Bjerre altså stoppede som minister.

Torsdag i sidste uge fik hun dog et alvorligt ildebefindende og besvimede i eget hjem, derefter sygemeldte hun sig.

Og nu trækker hun altså stikket af »helbredsmæssige årsager« lyder det i en pressemeddelelse fra Statsministeriet.

I et længere opslag på Instagram har Mia Wagner selv sat nogle ord på sit farvel til ministerposten:

»Min krop og vilje deler åbenbart ikke livsdrøm. Jeg har derfor meddelt Troels Lund (Venstres formand, red.), at jeg ønsker at stoppe som minister, for jeg er nødt til at lytte til min krop og tage hensyn til mit helbred,« skriver hun.

Med Mia Wagners exit vender Marie Bjerre fra Venstre nu tilbage i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

