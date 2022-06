Lyt til artiklen

Det er ikke mere end en måned siden, at den tidligere formand for Kristendemokraterne, meddelte, at hun var færdig i politik.

Men nu er situationen altså helt anderledes.

Fremover vil det nemlig være Det Konservative Folkeparti, hun er klar til at kæmpe for. Det bekræfter partiet i en mail til Ritzau.

»For mig har familiepolitik altid været en borgerlig mærkesag, og det er også hjerteblod for Det Konservative Folkeparti. Det er helt naturlige værdier for mig, at familien skal bestemme mere selv. At der skal være mere frit valg af pasning, frie skoler, og at man skal beholde lidt flere penge hjemme i familien,« udtaler Isabella Arendt i en skriftlig kommentar.

Den nyslåede konservative kandidat udtaler desuden, at hun hos De Konservative vil få mulighed for at kæmpe for den grønne omstilling.

Partiformand Søren Pape Poulsen lægger heller ikke skjul på, at han er begejstret for, at den tidligere KD-formand nu har meldt sig under de konservatives vinger.

Han kalder hende »et politisk talent,« og understreger, at hun med den gåpåmod og vilje, hun havde hos Kristendemokraterne, vil klare sig godt i den konservative folketingsgruppe.

Det var den 17. maj, at Isabella Arendt meldte sig ud af partiet. Dengang skrev hun i et opslag på Facebook, at hun blandt andet ikke trivedes hos Kristendemokraterne.

'Jeg er langtfra kørt træt af at have visioner for Danmark. Sagen er bare den, at jeg har brug for en ny platform, hvor jeg kan udleve visionerne. Jeg har brug for luft under vingerne et andet sted,' lød det i opslaget.

Avisen Danmark skriver, at bestyrelsen i De Konservatives vælgerforening i Hedensted søndag aften indstillede Isabella Arendt som kredsens kandidat til Folketinget.