Niels M. Christensen fra Overlade var blandt de første til at melde sig ind i Nye Borgerlige i Nordjylland.

Han repræsenterede partiet ved folketingsvalget i 2019, men det kommer Niels M. Christensen ikke til i fremtiden. Han er nemlig blevet tvunget ud af Nye Borgerlige.

Det skriver TV 2 Nord.

Den 67-årige maskin- og skrothandler blev ekskluderet, fordi han har »kørt sit eget og ikke partiets løb«. Derudover har hans sprogbrug på Twitter været uacceptabelt.

Niels M. Christensen har eksempelvis skrevet, at nazister kun findes på venstrefløjen, mens han ligeledes har brugt nogle upassende ord om Jakob Ellemann-Jensen.

Organisatorisk næstformand i Nye Borgerlige Jesper Hammer har ikke villet uddybe beslutningen over for TV 2 Nord.

Den ekskluderede politikker er skuffet over, at partiet ikke længere mener, han skal være en del af Nye Borgerlige.

»Dengang var vi kun to medlemmer i Nordjylland. Jeg har været med hele vejen op, og jeg er ærgerlig og skuffet over, at de nu ikke synes, de kan bruge mig mere. Mine holdninger og måde at være på har ikke ændret sig. Men jeg føler, der i Nye Borgerlige er blevet for langt fra Nordsjælland til Nordjylland.«

At blive tvunget ud af et parti er ikke noget nyt for Niels M. Christensen. Han blev således ekskluderet fra Dansk Folkeparti for cirka 15 år siden.

Efterfølgende var han en del af Liberal Alliance i kort tid, inden han i 2015 meldte sig ind i Nye Borgerlige i Nordjylland.