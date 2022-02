Analyse: Journalisterne havde ventet i over halvanden time foran en glasdør ind til Enhedslistens gang på Christiansborg, og utålmodigheden bredte sig.

De fleste vidste godt, at transportminister Benny Engelbrecht hang i en meget tynd tråd, efter det kom frem, at han havde tilbageholdt vigtige klimatal for partierne bag infrastrukturplanen i foråret.

Men klokken 17:50 stillede Enhedslistens umage par, Mai Villadsen og Henning Hyllested, sig frem og sagde de ord, de fleste havde ventet på.

'Vi har ikke længere tillid til Benny Engelbrecht som minister'.

Herefter udspillede der sig en af de mest aparte situationer, der længe er set på Christiansborg. For når et støtteparti udtrykker mistillid til en minister, så trækker ministeren normalt sig omgående.

Men ingen hørte noget fra Benny Engelbrecht. Og medierne begyndte i mellemtiden at tælle mandater. Hvem kan tælle til 90 mandater, der vil af med Benny?

Liberal Alliance ville pludselig ikke vælte S-ministeren, og længe var der tavshed fra både DF, Konservative og Nye Borgerlige.

Klokken 20:00 gav Engelbrecht dog fortabt og trak sig.

Benny Engelbrecht (S) trækker sig som transportminister.

Men bag det aparte og halvkomiske forløb torsdag aften gemmer der sig et magtspil, hvor Enhedslisten pustede sig op, vel vidende at hverken SF eller Radikale Venstre ville følge trop.

De kom til at stå helt alene mod Mette Frederiksen, der ikke har ry for at ryste på hånden, når støttepartier går på barrikaderne.

Ud over at ringe til Benny Engelbrecht havde Mai Villadsen også en dialog med Mette Frederiksen, inden hun gik ud til pressen.

Og det har naturlivs ikke huet Mette Frederiksen at indkassere det nederlag.

Men internt Enhedslisten stod det allerede klart torsdag morgen, at Engelbrecht skulle ryge, hvis ikke han hev guld op af hatten på hastesamrådet om eftermiddag.

De to frontpersoner i sagen, Mai Villadsen og Henning Hyllested, måtte nærmest mane til ro og tålmodighed over for de blodtørste folk i Enhedslisten på et gruppemøde tidligt torsdag.

Men modet til at vælte en minister er også fortællingen om venstrefløjspartiet Enhedslisten, der har fået nok af Mette Frederiksens regering.

Nok af tilbageholdte oplysninger og magtfuldkommenhed. Der skulle statueres et eksempel, efter partiet valgte at frede udenrigsminister Jeppe Kofod i foråret i sagen om de danske børn og mødre i syriske fangelejre.

Mai Villadsen folketingsmedlem, og politisk ordfører for Enhedslisten

Det er ikke ligefrem dækket op til et frugtbart samarbejde mellem Enhedslisten og S-regeringen i de kommende forhandlinger om alt fra sundhedsvæsenet til offentlige ydelser.

Men for Enhedslisten er sagen en sejr.

Venstrefløjspartiet har markeret sine muskler over for Mette Frederiksen og har samtidig vist sine vælgere, at de tør stå fast, når det gælder mærkesager som klima og demokratiske spilleregler.

Det kan godt være, at Enhedslisten får en sort streg i Mette Frederiksens bog. Men hos visse vælgergrupper scorer Enhedslisten duksekarakter.