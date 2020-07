Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, varmer for alvor op til det højpolitiske opgør, der venter efter sommerferien, hvor regeringen vil fremlægge og forhandle sit prestigeprojekt, en ret til tidlig pension.

Allerede inden forslaget er fremlagt, fastslår Jakob Ellemann-Jensen, at det bliver uden Venstre, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten fredag.

»Vores udgangspunkt er, at det kommer vi ikke til at være med i,« siger Jakob Ellemann.

Han mener, at regeringen bør genoverveje sin plan pga. den økonomiske krise, der tegner sig efter coronaepidemien. I den situation giver det ifølge V-formanden ikke mening at indføre »en variant af efterlønnen«, der vil »trække raske mennesker ud af arbejdsmarkedet«:

»Jeg synes generelt, at det er en dårlig idé. Specifikt på dette tidspunkt er det en vanvittig dårlig idé.«

S gik til valg på at indføre en ret til tidlig folkepension til personer, der har været et bestemt antal år på arbejdsmarkedet. Det skulle bl.a. finansieres af et såkaldt »samfundsbidrag« betalt af finanssektoren.

Også det forkaster Venstre, fordi regningen vil ende hos danskerne – heriblandt hos bryggeriarbejderen Arne, som S har brugt i sin kampagne.

»Arne har formentlig en konto i banken, hvor han betaler gebyrer. Han har muligvis også et realkreditlån, hvor han betaler bidrag. Verden er ikke så god, at det kan tørres af på bankerne,« siger Jakob Ellemann.

Selv hvis regeringen finder en alternativ finansiering, er Venstres udgangspunkt at være imod. Ellemann understreger dog, at han er klar til at justere seniorpensionen vedtaget op til valget, hvis der er nedslidte lønmodtagere, som falder uden for den ordning.