Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Vi vil gerne hjælpe regeringen til at blive en succes.«

Det sagde Alex Vanopslagh fra talerstolen på weekendens landsmøde for Liberal Alliance.

Her gjorde partilederen det klart, at LA skal være »et indflydelsesparti«, der »er klar til at gå i regering«.

Han brugte dog også talen på at kritisere regeringen og statsminister Mette Frederiksen (S).

»Når jeg hører på landets statsminister, ser jeg intet forsøg på at tale danskernes evner op,« lød det i talen.

»De lyder jo som et omvandrende konsulenthus. De eneste værdier, de har, det er dem, man kan taste ind i et Excelark,« fortsatte dommen.

Så vil han selv udelukke at indgå i en regering ind over midten?

Det forsøgte B.T. ad flere omgange at få svar på ved dagens landsmøde.

Men trods flere forsøg vil han ikke afvise det. I hvert fald ikke før Mette Frederiksens navn bliver nævnt.

Alex Vanopslagh, vil du udelukke at indgå i en midterregering?

»Det eneste, jeg kan udelukke, det er, at jeg ikke kommer til at støtte op om en regering, hvor der ikke er solide liberale aftryk. Og jeg tror, at det er usandsynligt, at en socialdemokratisk statsminister vil skulle føre store dele af Liberal Alliances politik. Men altså, jeg sagde til valget sidst, at i princippet kunne jeg gøre Mai Villadsen til statsminister, hvis det var det, der førte til mere liberal politik. Men det savner jo noget realisme.«

Så du vil simpelthen ikke udelukke at gå i regering over midten?

»Man kan jo forestille sig alt muligt hypotetisk. Jeg har meget svært ved at forestille mig det. Jeg har svært ved at se for mig, at vi ville kunne få nok indrømmelser i en regering over midten. Så det er ikke noget, jeg arbejder efter og tror på. Jeg ved bare, at jeg vil søge indflydelsen der, hvor jeg kan. Jeg tror, jeg har svært ved at se for mig, at vi skulle gå i regering med Socialdemokratiet.«

Da Jakob Ellemann blev spurgt inden valget, svarede han 'aldrig' og meget 'ultimativt nej', hvorfor kan du ikke svare lige så ultimativt nej som ham?

»Jeg har ikke brug for at overdrive min retorik for at leve op til det, jeg siger. Så jeg er helt tryg ved, at når jeg siger, at det har jeg svært ved at forestille mig, så er det dækkende.«

Du vil ikke udelukke en regering over midten, vil du udelukke en regering med Mette Frederiksen?

»Jamen, jeg har svært ved at se det for mig.«

Hvorfor kan du så ikke bare afvise det?

»Jamen, jeg har jo aldrig forhandlet det. Jeg har svært ved at se det for mig. Der er jo en grund til, at vi ikke er med i den her. Men altså, jeg kan da godt afvise det. Jeg synes, det savner enhver form for realisme.«

Liberal Alliances landsmøde foregår lørdag i København.