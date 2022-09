Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Partiformand for Liberal Alliance Alex Vanopslagh forstår ikke relevansen, når PET-chef Finn Borch Andersen har fremlagt intime detaljer om tidligere FE-chef Lars Findsens sexliv.

»Lars Findsen er sigtet for landsforræderi. Jeg kan ikke se, at den måde han dyrker sex på har noget at gøre med den sag,« forklarer Alex Vanopslagh, som forklarer at Liberal Alliance vil have nedsat en kommission, der kan kulegrave hele forløbet i den såkaldte FE-sag.

»Vi har behov for en kommission, der kan afdække graden af politisk involvering i sagen og politiske motiver, men også om alle forvaltningsretlige principper er overholdt,« siger Vanopslagh.

Berlingske har afsløret, at PET-chef Finn Borch Andersen på et lukket møde med en række af Folketingets partiledere har forklaret, at man via overvågning har fundet ud af, at Lars Findsen dyrker S/M sex. Lars Findsen har angiveligt også rekvireret en gammel kasseret cykel, som han har sat i stand.

Berlingskes historie har medført voldsom kritik af PET-chefen Finn Borch Andersen, som blandt andet er blevet politianmeldt af PETs tidligere operative chef Hans Jørgen Bonnichsen.

»Jeg har svært ved at se hvad begrundelsen kan være for at inddrage Findsens sexliv, men jeg har det sådan, at vi skal have FE-sagen undersøgt,« siger Vanopslagh og fortsætter:

»Alle samfund har skandaler, hvor magt misbruges og hvor nogen går over stregen. Men kun i velfungerende demokratiske samfund har det konsekvenser for dem, som misbruger magten. Derfor bør vi undersøge sagen til bunds,« siger Alex Vanopslagh.

Han tror ikke, at regeringen af sig selv vil undersøge FE-sagen til bunds.

»Regeringen har aldrig lyst til at undersøge sig selv. Det har den heller ikke i Mink-sagen. Sådan fungerer det ikke i et velfungerende demokrati,« siger Vanopslagh.