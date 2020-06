Netop som Alex Vanopslagh kan fejre sin et-års dag som leder af Liberal Alliance, varsler han nu et opgør med nogle af de kræfter i samfundet, som står partiet allernærmest. Kapitalismen og det danske erhvervsliv.

To ting, som man ellers holder meget af i Liberal Alliances gemakker ved Ridebanen på Christiansborg.

Den 28-årige partileder forklarer, at der er en 'ulempe i kapitalismen', som er skyld i en skadelig tendens i det danske erhvervsliv.

For hvor mange måske tænker på kapitalismen som en stor uformelig kedeliggrå gigant, så forklarer Vanopslagh, at kapitalismen i sit væsen i virkeligheden tager form efter det samfund, som den er en del af. Som var den en liter vand, man hælder i en skæv vase.

»Jeg er kapitalist med stort K, men kapitalismen har det problem, at den tilpasser sig omgivelserne,« siger han og fortsætter:

»Så når hele verden er sovset ind i overdreven feminisme, identitetspolitik, FN's verdensmål og den slags, så begynder virksomhederne og erhvervslivet også at spille med på det,« forklarer han.

»Jeg synes, vi begynder at se, at erhvervslivet hopper med på bølgen om kvindekvoter i bestyrelser, tvungen barsel til mænd og den type reguleringer,« forklarer han.

»Det modarbejder den personlige frihed. Der er det vores rolle i Liberal Alliance at fastholde den borgerlige og liberale politik. Netop at tale imod den intolerante venstrefløjsintolerance, som også påvirker erhvervslivet,« siger han.

Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance og medlem af Folketinget. På vej ind til Christiansborg. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance og medlem af Folketinget. På vej ind til Christiansborg. Foto: Thomas Lekfeldt

Han mener, at venstrefløjen har haft held til skabe et tabu om skattelettelser og lempelser af selskabsskatten. Noget, som har gjort danske virksomheder mindre tilbøjelige til at tale om det.

»Det er, som om det er forkert at tale om, at man gerne vil beholde lidt flere af sine egne penge. Som om det er forkert at tale om lempelser i selskabsskatten også. Som om det er usolidarisk. Det skal vi gå op imod,« siger han.

Vanopslaghs stemme tager til i intensitet, når han taler om den slags. Mere end når han taler om den opbakning, som Liberal Alliance får i meningsmålingerne, hvor partiet ligger og svinger lige omkring spærregrænsen.

Altså cirka status quo fra valgnatten 5. juni 2019, hvor alt ramlede for de liberale, og Anders Samuelsen gik af dagen efter.

Nogle troede måske, at du ville løfte vælgertilslutningen som ny leder. Men det er status quo fra valget. Hvorfor?

»Vores vælgere mistede tilliden til os i sidste valgperiode. Jeg tror, at det tager tid at genvinde den tillid. Inden de vender tilbage, så vil vælgerne nok gerne se, om jeg har gjort mig fortjent til den opbakning. Det er mit bud,« siger Alex Vanopslagh.

»LA har været oppe på 7,5 procent af vælgerne. Jeg tror ikke, at de vælgere pludselig er blevet tilhængere af et mere rødt Danmark, højere skatter og en større offentlig sektor. Men de skal nok se os og mig an,« siger han.

Vanopslagh ønsker sig en ny sag, der kan rykke ved folks foragt for skattelettelser og åbne op for diskussioner, som rammer ned i Liberal Alliances hjerteblod.

»Det oplevede vi for eksempel med sagen om Fattig-Carina, hvor Joachim B. Olsen rykkede hele det politiske spektrum. Det gjorde det pludseligt muligt at stille spørgsmålstegn ved, om hun vitterligt var fattig,« siger han.

I sit første år som politisk leder havde Alex Vanopslagh en oplevelse, som ændrede hans syn på fattigdom i Danmark. Han besøgte – på TV2's foranledning – en enlig mor, der mente, hun var fattig.

»Jeg kunne se i hendes budget, at hun havde Netflix, spillede kasinospil og røg cigaretter. Så jeg tænkte, at jeg skulle ud og sige, at hun skulle tage sig sammen,« siger Vanopslagh.

»Men da jeg kom derud, kunne jeg ikke rigtig få mig selv til det,« siger han.

»Hendes egentlige fattigdom var, at hun havde mistet troen på sin egen evne til at styre sit liv. Jeg foreslog, om hun kunne flytte til et lidt billigere sted, men hun sagde, at så måtte kommunen jo finde en lejlighed. Andre måtte hele tiden gøre noget. Ikke hende selv,« siger han.

Mødet fik Vanopslagh til at sætte spørgsmålstegn ved, om det egentlig var en effektiv måde at få folk i arbejde på blot at sætte ydelserne ned.

»Vi har skabt et samfund, hvor der er nogle, som mister troen på, at de selv kan styre deres eget liv,« siger han og fortsætter:

»Venstrefløjens store projekt er at fjerne al lidelse fra borgerne. At ingenting må gøre ondt. Hvis det er hårdt at gå i skole, jamen, så fjerner vi eksamenerne. Hvis det er hårdt at være på kontanthjælp, jamen, så sætter vi tilskuddet op,« siger han.

Alex Vanopslagh er Folketingets yngste partileder med sine 28 år. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Alex Vanopslagh er Folketingets yngste partileder med sine 28 år. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det hjælper ikke. Det gør folk hjælpeløse i stedet for,« siger han.

Så det bedste, man kan gøre, er at lade folk klare deres problemer selv?

»Altså, når du siger det sådan, så lyder det jo usympatisk. Men det mener jeg jo ikke, det er. Politikere kan ikke gøre folk lykkelige. Politikere kan ikke løse folks problemer for dem. Det er folk bedre til selv,« siger han.

»Ofte gør det kun ondt værre, når politikere skal gå ind og være mor for folk. Der er for mange, der sætter sig på hænderne og siger 'det må politikerne løse', og der vil jeg gerne skubbe i den anden retning,« siger Alex Vanopslagh.

Hvor mange mandater skal Liberal Alliance have ved næste valg, før du synes, det er en succes?

»Så mange som muligt.«