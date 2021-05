Med Alex Vanopslagh som formand ligger LA stadig kun lige over spærregrænsen. Ting tager tid, siger han.

Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, har lørdag holdt sin anden landsmødetale.

Han overtog posten som politisk leder efter partiets frygtelige valg i 2019, hvor det gik fra 13 til fire mandater og kort efter mistede sin formand gennem mere end et årti, Anders Samuelsen.

Siden Vanopslagh overtog, har partiet ligget stabilt lige over spærregrænsen. Det er ikke, hvad han havde håbet.

Læs fem skarpe til Vanopslagh om partiets tilslutning her:

Spørgsmål: Temaet for landsmødet er, "Vi skal videre". Hvordan skal I komme videre?

- Jeg har lyst til at sige ro, renlighed og rytme. Jeg fokuserer på at gøre mig umage, tilbyde en skarp opposition og så visioner for samfundet. Jeg holder snuden i sporet.

Spørgsmål: Det lyder som om, at strategien fremover er mere af det samme. Er det ikke en farlig strategi?

- Vi kan snakkes ved om to år. Er der valg, og ligger vi stadig nede omkring spærregrænsen, så har jo taget fejl. Men jeg vil ikke sige, jeg har taget fejl, før jeg ser et valgresultatet.

- Den nye superstar i blå blok, Søren Pape Poulsen (formand for De Konservative red.). Det tog ham næsten seks år at vende udviklingen. Det tager tid.

- Men jeg er en tålmodig og ung mand. Så skal vi have et par år som lille parti, inden vi bliver stort, så er det sådan, det er.

Spørgsmål: Da du overtog var målet overlevelse for Liberal Alliance. Det er lykkedes. Hvad er målet nu?

- Vi skal tilbyde danskerne et liberalt alternativ til Mette Frederiksens styre og være et parti, der kan tilbyde et liberalt korrektiv. Der er både brug for og plads til et parti, der kæmper for mere frihed til at tage ansvar, i den offentlige sektor og for det personlige ansvar.

Spørgsmål: Kan du sætte et antal mandater på det?

- Det skal man være forsigtig med. Havde vi et mål om at skulle op på fire procent, så kunne jeg slå mig selv i hovedet med det. I stedet kan jeg glæde mig over, at vi ligger stabilt, samarbejder godt i gruppen og genskaber troværdigheden.

- Vi er på rette vej. Men det har ikke givet udslag i meningsmålingerne endnu. Jeg ville blive rigtigt glad, hvis folketingsgruppen bliver minimum dobbelt så stor efter næste valg.

Spørgsmål: Hvor langt er I, i jeres genopretningsproces?

- Vi er godt på vej. Alle ved, at det tager tid at lave en turn-around. Men jeg er nok også selv overrasket.

- Jeg havde en forestilling om, da jeg kom til som politisk leder, at vores dårlige troværdighed skyldtes den tidligere ledelse. Og at nu kom jeg ti, l og så ville troværdigheden være i top. Sådan har vælgerne ikke set det.

/ritzau/