Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Valgplakater. Det er det, som de unge vil have.

I hvert fald, så kan man nu købe valgplakater med Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh på Den Blå Avis.

Prisen på plakaterne svinger omkring de 200 kroner og går helt op til 500 kroner i skrivende stund.

Under valgkampen oplevede Liberal Alliance en meget stor interesse for formand Alex Vanopslagh, da han førte valgkamp ude i Danmark. Mange unge mennesker mødte op og stod i kø op til tre kvarter for at få en selfie og tale med partilederen.

Normalt er det i ulovligt at fjerne valgplakater fra træer og lygtepæle og som følge deraf også at sælge dem. Partilederen har dog selv været på de sociale medier og give lov til, at man gerne må tage en valgplakat med hans billede og tage med hjem, såfremt man har lyst til det.

Hvis du selv tænker, at du lige skal ud på gader og stræder og sikre dig nogle valgplakater med Alex Vanopslagh, som måske ikke lige er kommet ned endnu, så er det kun en god idé, hvis du bor i Østjyllands valgkreds, hvor Vanopslagh er opstillet.



Den Blå Avis har også annoncer med andre politikere, men i noget lavere kurs.

En plakat med Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne er til salg i skrivende stund for både 25 kroner og 100 kroner. Du kan også byde på Jakob Ellemann-Jensens portræt. Her starter buddet ved en femmer.