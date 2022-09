Lyt til artiklen

Alex Vanopslagh (LA), har brudt reglerne i forbindelse med den lejlighed, han har fået stillet gratis til rådighed af Folketinget.

Det skriver Dagbladet Information.

Siden juni 2020 har formanden for Liberal Alliance officielt haft adresse i en lejlighed i Struer, og det på grund af sin cpr-registrering i denne jyske lejlighed, at han har haft ret til folketingslejligheden i København.

»Da jeg fik din henvendelse, tog jeg kontakt til Struer Kommune og Folketingets jurister og fik der opklaret, at jeg altså ikke har overholdt reglerne i 2021, da jeg i det år har opholdt mig mere end 180 dage i folketingsboligen,« skriver Alex Vanopslagh i et mailsvar til Informations journalist.

I et opslag på Facebook forsøger Alex Vanopslagh at give sit besyv på sagen.

'Jeg ønsker selvfølgelig at overholde alle gældende regler og betingelser. Det er alene mit ansvar at have styr på reglerne, det troede jeg faktisk, at jeg havde. Det havde jeg ikke, og det er ikke godt nok. Regler er regler, og de skal overholdes,' skriver han blandt andet.

'Dertil kan det også udgøre et problem, hvis jeg overnatter hos min kæreste, der bor i København. Det er svært for mig at leve op til reglen om de 180 dage, hvis mit liv som partileder skal hænge sammen.'

Han skriver yderligere, at han har taget konsekvensen og opsagt både sin medlemsbolig og sin lejlighed i Struer.

Til Information oplyser Vanopslagh, at han formentlig overnatter 60-80 dage om året i Struer-lejligheden.