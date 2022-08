Lyt til artiklen

Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, er glad for, at Søren Pape endelig har meldt ud, at han gerne vil være statsminister. Han siger dog, at hverken Venstres eller De Konservatives politiske projekt står klart for ham.

»Jeg har længe opfordret Pape til at melde ud, at han vil være statsminister, så det er godt, han har droppet fedtspilleriet,« siger Vanopslagh og fortsætter:

»Der er kort tid til valget, og det er uklart for mig, hvad både Papes og Ellemanns visioner er, og hvilken retning de vil trække Danmark i,« siger Vanopslagh.

Men har begge kandidater ikke rig lejlighed for det nu i valgkampen?

»Jo, men de har haft lejlighed til det i tre år, så jeg vil gerne opfordre dem til at komme på banen,« siger Vanopslagh.

Alex Vanopslagh forklarer, at Liberal Alliance peger på det parti, som lægger sig mest op ad deres politik. Men det er ikke altafgørende.

»Det er også afgørende, hvem af de to personer, som vi mener, har de bedste evner for at lede Danmark og blå blok. Det vægter også hos os« siger han.

Han afviser, at det vil få betydning for Liberal Alliance, om partiet tilbydes ministerposter af enten Venstre eller De Konservative.

»Det er udelukkende politikken, som det kommer an på,« siger han.