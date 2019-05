Spidskandidat for De Konservative Pernille Weiss ser ud til at komme ind i EU-Parlamentet.

Konservative står til at beholde sit ene mandat i Europa-Parlamentet.

Sådan ser det ud søndag klokken 20 ifølge valgstedsmålinger fra både TV2 og DR.

De Konservatives spidskandidat er Pernille Weiss, der har taget over som spidskandidat fra den tidligere partiformand og mangeårige minister Bendt Bendtsen.

Ved det seneste valg i 2014 fik De Konservative 9,1 procent af stemmerne.

Denne gang har De Konservatives spidskandidat, Pernille Weiss, ikke haft samme gennemslagskraft for partiet. Hun er med egne ord mest "kendt for at være ukendt".

Men det ser altså ud til, at hun har kunnet holde på partiets ene mandat i parlamentet.

