Mette Frederiksen ville give de offentligt ansatte mere i løn.

I hvert fald nogle af dem.

Højere løn til bestemte faggrupper var et af Mette Frederiksens helt store slagnumre i valgkampen.

Men før man kunne komme lidt nærmere om det var sosu'erne, sygeplejerskerne eller socialpædagogerne, der burde få mere i løn, var det, ifølge Mette Frederiksen, blandt andet nødvendigt at afvente anbefalingerne fra den såkaldte Lønstrukturkomité.

Den komité skulle efter planen have afleveret en analyse af lønnen på det offentlige arbejdsmarked i december og dermed komme med et svar på, om blandt andet sygeplejerskerne har et historisk lønefterslæb.

Men den tidsplan kommer nu til at skride, skriver Sundhedsmonitor. Komitéens arbejde har nemlig siden folketingsvalgets udskrivelse været sat på pause. En pause på foreløbig to måneder.

Lønstrukturkomitéen har siden valgets udskrivelse været sat på pause, indtil en ny regering er dannet. En pause, som altså foreløbig har varet i næsten to måneder.

Sundhedsordfører for Enhedslisten Peder Hvelplund siger til Sundhedsmonitor, at han ikke kan forstå, hvorfor man har valgt at sætte komitéens arbejde på pause på grund af regeringsforhandlingerne.

»De problemstillinger går jo ikke væk, fordi der er udskrevet valg, eller fordi der foregår regeringsforhandlinger,« siger Peder Hvelplund.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet er det uvist, hvornår Lønstrukturkomitéen vil genoptage arbejdet, da det ifølge ministeriet vil være op til en ny regeringen af tage stilling til, hvornår og hvordan komitéen skal genoptage arbejdet.

I september viste en lækket beregning fra Lønstrukturkomitéen, at det især er pædagoger og serviceassistenter, som har et lønefterslæb.



Derimod er der ikke noget, der tyder på, at hverken sygeplejersker, sosu'er eller jordemødres løn halter efter det forventede.