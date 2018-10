Som det hører sig til, blev fronterne i dansk politik trukket skarpt op i den sidste åbningsdebat før folketingsvalget.

Mens regeringspartierne malede et billede af, hvor godt det går i Danmark, luftede Socialdemokratiets formand planer om at ansætte 1.000 nye sygeplejersker.

»Hvis regeringen fortsætter efter valget, vil det kun blive værre. Regeringen fører en politik, der gør velfærd dårligere,« lød det fra Mette Frederiksen (S).

Det satte gang i en regulær krig mellem Socialdemokratiet og Venstre på Twitter. For hvordan vil S finde den halve milliard kroner, som ansættelserne løber op i?

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Tomme løfter,« lød det fra Britt Bager (V), mens finansminister Kristian Jensen (V) beskyldte Socialdemokratiet for at bruge forkerte tal.

Videre til DF, hvor Kristian Thulesen Dahl nok engang gentog, at Lars Løkke Rasmussen ganske vist kan fortsætte som statsminister, en først efter han har været hos dronningen for at danne en ny regering uden Liberal Alliance. I det hele taget kom der ikke meget nyt fra Dansk Folkeparti.

»Vi er måske Danmarks kedeligste parti,« erkendte Kristian Thulesen Dahl.

Et bud på Danmarks langsomste parti er Alternativet, der vil have samfundet ud af hamsterhjulet.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Alle har brug for at komme ned i tempo. Ned i forbrugstempo, arbejdstempo, præstationstempo,« sagde partiets politiske leder og statsministerkandidat, Uffe Elbæk.

En anden af statsministerkandidaterne, Enhedslistens Pernille Skipper, lagde ikke skjul på, at Mette Frederiksen (S) lever livet farligt, hvis hun vil gennemføre lettelser af topskatten, sådan som Thorning-Schmidts regering gjorde det for seks år siden.

Dengang tordnede Enhedslistens daværende politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen mod Socialdemokratiet, som hun anklagede for at »pisse på vælgerne.«

Gentager det sig, vil Enhedslisten overveje at vælte Mette Frederiksen.

Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix

»Det kan meget vel blive tilfældet. Det er der ikke nogen grund til at lægge skjul på,« lød det fra Pernille Skipper, der sammen med partifællerne har udstukket nogle røde linjer, der definerer, hvad partiet vil lægge stemmer til.

Den gamle samarbejdspartner Radikale Venstre kan Socialdemokratiet heller ikke helt regne med.

Morten Østergaard gentog sit krav om, at en ny S-regering skal være uafhængig af DF.

»Det gør en forskel, om den næste regering er baseret på Radikale eller DF. Stolthed eller smålighed? Jeg er ikke i tvivl,« sagde han.

Pia Olsen Dyhr (SF) under åbningsdebatten i Folketinget. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Pia Olsen Dyhr (SF) under åbningsdebatten i Folketinget. Foto: Mads Claus Rasmussen

SFs Pia Olsen Dyhr rasede mod det, hun kaldte »stupide statsministerdrømme, som vi alle sammen godt ved alligevel ikke bliver til noget« med slet skjult adresse til først Uffe Elbæk og senere Pernille Skippers pegen på sig selv.

»Der er ting, der skiller os, ja. Men der er heldigvis endnu mere, der samler os. Hvis der var lidt mindre mig, mig, mig og lidt mere sammenhold, tror jeg, vi kunne nå langt,« sagde hun og opfordrede i et interview med Berlingske Mette Frederiksen (S) til at tage SF med i regering efter et valg.

Debatten sluttede med en giftig ordveksling mellem poltiisk ordfører Nicolai Wammen (S) og statsministeren.

Wammen ville vide, om Lars Løkke Rasmussen kunne redegøre for, hvor mange patienter, der ligger på gangene på sygehusene.

Helt ærligt. Det er så plat og så lavt og så usagligt, at jeg håber, danskerne kan gennemskue det Lars Løkke Rasmussen (V), partiformand og statsminister

Løkke tog spørgsmålet ilde op. Som tidligere amtsborgmester og sundhedsminister stiller han »anytime« op til en quiz om det danske sundhedsvæsen, sagde han.

»Helt ærligt. Det er så plat og så lavt og så usagligt, at jeg håber, danskerne kan gennemskue det,« lød det kontante svar fra statsministeren, inden formanden ringede med klokken.

Næste valg skal senest afholdes 17. juni 2019. Statsministeren gentog forleden, at regeringen agter at sidde perioden ud.

Men valgkampen - den er for længst begyndt.

Se B.T.s livedækning af debatten i livebloggen herunder: