På valgkampens dag seks fremhæver han blandt andet Søren Papes besøg på rockerborg, Inger Støjberg på krykker og Alex Vanopslagh, som skal betale 30.000 tilbage for brud på Folketingets støtteregler.

Men én ting stjal mediebilledet – nemlig de blå partier, der lancerede et fælles udspil. Et udspil, han kalder for »gammel vin på nye flasker.«

