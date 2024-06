Søndag den 9. juni er der valg til Europa-Parlamentet.

Og nu tyder den allersidste meningsmåling fra Megafon inden valget på, at der bliver tale om en sand valggyser for to af de mest EU-glade partier, der slås om det samme mandat.

I den nye Megafon-måling foretaget for TV 2 står Radikale Venstre nemlig til at komme i Europa-Parlamentet med et mandat.

Men i tidligere målinger har det været Moderaterne, der sikrede sig et mandat på bekostning af Radikale Venstre, der ved sidste valg fik to politikere valgt ind i Europa-Parlamentet.

Indregner man den statistiske usikkerhed, er der reelt dødt løb mellem de to EU-glade partier.

Med andre ord er der lagt op til en intens valggyser for Radikale Venstre og Moderaterne.

Ifølge B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, har begge partier meget på spil.

»Det vil være et kæmpe prestigetab for det af de to partier, der ikke får mandatet. Det vil være en katastrofe for De Radikale, hvis de som Danmarks mest EU-glade parti ikke får et mandat. På samme måde vil det være virkeligt skidt for Moderaterne, hvis de ikke kan hive et mandat hjem,« siger Qvortrup og tilføjer:

»Lige nu ser det ud til, at det er De Radikale, der tager mandatet. Men det er meget, meget tæt.«

I Megafon-målingen står Radikale Venstre til at få 5,6 procent af stemmerne, mens Moderaterne står til at få 5,5 procent.

Men da hele 25 procent af de adspurgte endnu ikke har besluttet sig for, hvad de vil stemme, er meningsmålingen behæftet med en stor usikkerhed.