Kasper Møller Hansen tror, at det bliver meget vanskeligt at matche valgprocenten fra 2019 denne gang.

Ved det seneste EU-parlamentsvalg slog stemmeprocenten alle rekorder og endte på knap 66,1 procent.

Men det vil komme meget bag på valgforsker Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet, hvis rekorden bliver slået denne gang.

Faktisk forventer han en markant lavere valgdeltagelse denne gang.

- Mit bedste bud er, at vi ender med en stemmeprocent omkring de 50.

- Det seneste valg faldt sammen med en stor mobilisering på klima og med et folketingsvalg kort tid efter, som nok var den største årsag til, at stemmeprocenten nåede så højt op.

- På samme måde har vi tidligere haft EU-parlamentsvalg, der faldt sammen med afstemninger om patentdomstolen og tronfølgeloven, som også øgede interessen.

- Nogle af de andre valg har altså været holdt kunstigt oppe, men denne gang skal EU-parlamentsvalget altså stå på egne ben, siger Kasper Møller Hansen.

Han noterer sig, at valgkampen har været præget af mangel på temaer, der på samme måde som klimaet sidste gang kan trække folk af huse og hen til stemmeurnerne.

Og så har det været småt med meningsforskellighederne blandt størstedelen af partierne.

- Jeg tror, at det er svært for mange vælgere at se forskel på partierne, blandt andet når det gælder klima, hvor alle efterhånden er enige om et reduktionsmål på 70 procent.

- Og hvis man ikke kan se forskel, så kan det virker formålsløst at stemme, siger Kasper Møller Hansen.

Han tror også, at manglen på store profiler kan spille negativt ind, når det gælder valgdeltagelsen.

- Vi har tidligere set statsministre som Poul Schlüter og Poul Nyrup og en stærk retoriker som Morten Messerschmidt få høje stemmetal og trække stemmeprocenten op.

- Men den her gang har vi et relativt ukendt kandidatfelt, som mange måske har svært ved at placere.

- Man ser jo også, hvordan partiledere er trådt til og optræder sammen med ukendte kandidater på valgplakaterne for at agere blikfang. Det vidner også om, at kandidaterne fylder mindre i egen ret, siger han.

Det er tiende gang, at der holdes EU-parlamentsvalg i Danmark. Den laveste valgdeltagelse forekom ved valget i 1989, da46,2 procent stemte.

Kun tre af de ni hidtil afholdte valg er endt med en stemmeprocent under 50.

/ritzau/