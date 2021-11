De seneste dage har mange lokalpolitikere postet flere tusinder kroner i reklamer på Facebook. Og Ifølge ekspert giver det mening at investere tungt i valgets slutspurt.

I Aarhus har borgmester Jacob Bundsgaard brugt i alt 32,1 tusind kroner på blot syv dage.

Det viser tal fra Facebooks annoncebibliotek, hvor lokalpolitikernes regninger til reklamer er opgjort.

I perioden 7.-13. november er det ikke kun borgmesteren, der har investeret flere tusind kroner.

Rådmand for Børn og Unge Thomas Medom fra SF har brugt 24,5 tusind kroner. Og Bünyamin Simsek fra Venstre, der er rådmand for Teknik og Miljø har brugt 19,6 tusind kroner.

Ifølge Troels Johannesen, kommunikationsrådgiver og ekspert i politisk kommunikation på sociale medier, giver det god mening at lægge sine investeringer i slutspurten af valgkampen.

»Det er selvfølgelig vigtigt at være til stede i hele valgkampen. Men man kan se på den måde vælgerne beslutter sig, at det giver mening at lægge massivt tryk på i de sidste dage,« siger han.

Det gør det fordi, at lokalpolitikerne rammer folk på et tidspunkt, hvor de er klar til at modtage politiske budskaber og hvor de ved, at de skal til at træffe et valg, forklarer Troels Johannesen.

Samtidig er der mange vælgere, der er i tvivl om, hvem de skal stemme på helt op til, at de sætter deres kryds.

»Det er vigtigt at være synlig helt op til selve valgdagen. Så hvis ikke man har penge og kræfter til den sidste del af valgkampen, så har man været for hurtigt ude,« siger han.

Tirsdag den 16. november afholdes regionsråds- og kommunalvalget.