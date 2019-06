Meningsmålinger har hele valgkampen spået rød blok til valgets vinder. Den sidste måling viser samme billede.

Den fire uger lange valgkamp har ikke kunnet rykke ved den røde bloks føring i meningsmålingerne. Og sådan ser det fortsat ud på valgdagen.

Den sidste meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ritzau viser, at Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet tilsammen står til at få 55 procent af stemmerne. Blå blok spås til 45 procent af stemmerne.

Målingen for de to blokke har en statistisk usikkerhed på 1,2 procent.

Står målingen til troende, når de sidste stemmer er talt op, vil det være det bedste resultat for rød blok i næsten 50 år.

Det samlede resultat ligger meget tæt på Ritzaus vægtede gennemsnit af en række målinger, hvor det er 102 mod 73 mandater i rød favør.

/ritzau/