ANALYSE: Han kan jo ikke synge. Hvorfor ryger han ikke ud?

Fredag efter fredag sidder danskere måbede tilbage i sofaen, når Blachman og co. sender mere eller mindre talentfulde sangere videre i X Faktor.

Her handler det om den særlige x-faktor og frem for alt rå sangtalent.

Det samme kan man sige om den drejning, som dansk politik har taget. X-faktor er politikernes nye guldkalv, og deres konkrete politik er blevet sekundært.

Tag bare Inger Støjberg som et lysende eksempel. I den første måling, efter hun havde stiftet Danmarksdemokraterne, stod partiet til hver tiende stemme i Danmark. Vel og mærke uden at partiet reelt har præsenteret noget politik.

Men vælgerne tiltrækkes af brandet Inger Støjberg. En jysk outsider, der blev dømt ude, men nu forsøger et comeback med en blanding af et udkantsoprør og forsamlingshusslang.

»Det skal være et parti for folk, som vi er flest. Dem, der knokler i Produktionsdanmark og ikke sidder på de fine københavnske saloner,« som Inger Støjberg blandt andet har beskrevet sit nye parti.

Når danskerne formentlig skal til stemmeurnerne om et par måneder, kan valget blive afgjort af enkelte politikere med x-faktor. I en slags brandingkonkurrence, hvor gamle partipositioner bliver skubbet i baggrunden, kan enkelte politiske superstjerner trække enorme bunker af stemmer.

Inger Støjberg og Lars Løkke Rasmussen under møde i Folketingssalen, hvor der stemmes om, hvorvidt Inger Støjberg er værdig til at sidde i Folketinget efter rigsretsdommen, tirsdag den 21. december 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Inger Støjberg og Lars Løkke Rasmussen under møde i Folketingssalen, hvor der stemmes om, hvorvidt Inger Støjberg er værdig til at sidde i Folketinget efter rigsretsdommen, tirsdag den 21. december 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Der er tale om en ny politisk tidsalder. Først blev klassesamfundets partipositioner opbrudt, senere blev det enkeltsagernes tidsalder, og nu går vi ind i en epoke, hvor enkelte fænomenpolitikere står i spidsen for bevægelser.

Som vi allerede har set med Marine Le Pen i Frankrig og Donald Trump i USA kan enkeltstående politikere med x-faktor trække en bevægelse – et oprør – mod de etablerede partier. Med andre ord: Hvis blot forsangeren synger de rigtige ord, er det ligegyldigt, om bandet spiller ad helvede til.

Og nu er x-faktor-politikken kommet til Danmark. Bedst i skikkelse af Inger Støjberg, men også Lars Løkke Rasmussen har lugtet tidsånden. Hans nye parti Moderaterne har ligeledes kurs mod Folketinget, selvom forsvindende få danskere overhovedet ved, hvad partiets politik er.

Men Løkkes nye opgør mod blokpolitik og lappeløsninger sælger. Og det er ikke utænkeligt, at Løkke som en anden kongemager ender med de afgørende mandater, der bestemmer, om statsministeren skal være blå eller rød.

Når x-faktor-politikken kan ånde i Danmark, handler det om, at de etablerede partier har efterladt et tomrum, hvor flere og flere danskere ikke føler sig hørt og forstået af de politikere, der toner frem på fjernsynet.

Når politikerne heller ikke formår at løse grundlæggende problemer, og når tilliden til magthaverne i øvrigt falder, tyer vælgerne til outsiderne.

Valget er nært forstående, og det bedste bud lige nu er et septembervalg. Men allerede nu tegner valget til at blive det vildeste siden jordskredsvalget i 1973.

Inger Støjberg vil storme ind i Folketinget, og Dansk Folkeparti kan ryge helt ud. Blokpolitikken kan blive opløst, og outsidere, der er dømt ude, kan blive de nye stjerner på den politiske scene.