3.567.210 vælgere har stemt ved folketingsvalget. Det er 1,3 procentpoint lavere end for fire år siden.

Den samlede valgdeltagelse til folketingsvalget ender på 84,5 procent. Ved valget for fire år siden lå deltagelsen på 85,8 procent.

Det fremgår af tal fra KMD.

I hele tal har 3.567.210 vælgere stemt.

For fire år siden var det også en tilbagegang i forhold til folketingsvalget i 2011, hvor 87,7 vælgerne deltog.

Efter at alle stemmerne er blevet talt op, står det klart, at magten vipper over til rød blok.

