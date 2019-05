Statsministeren har udskrevet folketingsvalg til afholdelse onsdag 5. juni. Uventet, mener kommentator.

Grundlovsdag skal danskerne til stemmeurnerne. Det står fast tirsdag, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har udskrevet valg.

Men det var de færreste politiske kommentatorer, der havde ventet, at valget ville falde netop den 5. juni.

- Det er lykkes Løkke at ramme den eneste dag, ingen har gættet på, siger den politiske kommentator Hans Engell.

Alligevel mener han, at det giver god mening.

- Man får ført EU-valg (EU-parlamentsvalg, red.), og så går man over til folketingsvalg.

- Der er meget symbolik i at vælge grundlovsdag, der er folkestyrets dag. Løkke vil gerne holde fast i, at han er manden ved roret, siger Hans Engell.

Valgkampen bliver ifølge Hans Engell en af de længste, vi nogensinde har haft.

- Vi skal mange år tilbage i tiden for at finde en valgkamp, der har varet lige så mange dage, siger han.

Det kan være en fordel for Lars Løkke, mener han.

- Løkke satser på, at den lange valgkamp kan slide Mette Frederiksen ned ved at pille Socialdemokratiets projekt om tidligere pension fra hinanden, siger Hans Engell.

Dog skyder Lars Løkke valgkampen ud som en "stensikker taber", siger kommentatoren.

- Det røde flertal er meget massivt, og han skal præstere et mirakel i valgkampen. Alt peger på regeringsskifte, siger han.

Politisk kommentator Jarl Cordua, der selv har en fortid i Venstre, mener, at Lars Løkke står over for en "umulig udfordring".

- Han er bagud med ti procentpoint i målingerne, og det er fuldstændig umuligt at vinde valget.

- Løkkes plan B må være, at de i Venstre får godt valg, så han kan aflevere et parti, der er i fremgang i det mindste, siger Jarl Cordua.

Hans Engell mener, at det ikke er helt umuligt for Løkke.

- Erfaringsmæssigt kan man godt rykke vælgerne under valgkampen. Spørgsmålet er, om han kan slå hul på meningsmålinger og få gennembrud, siger Hans Engell.

