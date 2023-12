Den kommunale vagthund Ankestyrelsen afslutter nu sin undersøgelse af Sorø-borgmester Gert Jørgensens særlige borgmesterkonto, der er blevet brugt til blandt andet skatteyderbetalte drukfester og uddeling af koncertbilleter til kommunens topfolk.

Men der kommer alligevel et efterspil: Kommunen skal nemlig til at vurdere, om de penge, der er blevet udbetalt uretmæssigt, skal tilbage i kommunekassen. Dermed kan borgmesteren risikere at skulle betale et tilskud, han gav til sig selv i 2019, tilbage.

»I det nye år kommer vi til at gennemgå udbetalingerne. Viser det sig, at der er udbetalt penge uretmæssigt, vil vi kræve, at de bliver betalt tilbage af modtageren,« siger velfærdsdirektør i Sorø Kommune Henrik Juul Kjær.

Derudover skal Sorø Kommunes revision gennemgå den særlige borgmesterkonto med tættekam, og Ankestyrelsen skal efterfølgende have besked om resultatet.

Det var torsdag i sidste uge, at Sorø Kommune fik besked fra Ankestyrelsen om, at der ikke indledes et decideret tilsyn af kommunen og dens administration af Gert Jørgensens særlige borgmesterkonto.

Ankestyrelsen honorerer Sorø Kommune for at have lagt sig fladt ned og rettet ind, efter at B.T. i maj 2023 afslørede den konservative borgmesters ulovlige konto. Tidligere på måneden indstillede forvaltningen således til politikerne, at kontoen skulle nedlægges, hvilket et enigt økonomiudvalg valgte at gøre.

»Den måde, vi har indrettet vores administration af tilskud og sponsorater på, har ikke været i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Vi har begået fejl, hvilket blev klart af dækningen i medierne, og det har vi handlet på,« siger velfærdsdirektør i Sorø Kommune, Henrik Juul Kjær.

»Det er derfor, at Ankestyrelsen nu dropper at føre tilsyn med kommunen,« siger han.

Gert Jørgensen og Sorø Kommune slipper for en tilsynssag. Til gengæld skal kommunen finde ud af, om der skal betales penge tilbage til kommunekassen. Foto: Anthon Unger Vis mere Gert Jørgensen og Sorø Kommune slipper for en tilsynssag. Til gengæld skal kommunen finde ud af, om der skal betales penge tilbage til kommunekassen. Foto: Anthon Unger

Dermed skærmer forvaltningen også Gert Jørgensen og tager det fulde ansvar for, at han har brugt den særlige borgmesterkonto til blandt andet at købe koncertbilletter og middage til borgmesteren, kommunens topfolk og ledsagere for 33.198 kroner.

At det er kommunens erkendelse i sagen, der får kommunen ud af Ankestyrelsens klør, ses blandt andet i forhold til sagen fra 2019, hvor Gert Jørgensen donerede 5.000 kroner til en forening, hvor han selv sidder som kasserer:

»Ankestyrelsen har noteret, at forvaltningen har vurderet, at borgmesteren var inhabil i sagen om tilskud til Foreningen Jul i Sorø anno 1953. Vi går derfor ud fra, at borgmesteren tager vurderingen til efterretning, så noget lignende ikke sker igen,« skriver Ankestyrelsen i sin afgørelse fra 8. december 2023.

B.T. har også afdækket, hvordan Gert Jørgensen gav et tilskud til en lokal bilhandler på 5.000 kroner, ligesom partifællen Peter Nygaard fik 17.180 kroner til fester i en lokal brandmandsforening.

Senest har det været fremme, at Gert Jørgensen og hans bedre halvdel fik betalt to billetter for i alt 1.400 kroner til en brandmandsfest med fri bar i 2019.

For netop at undgå lemfældig omgang med skatteborgernes penge har Sorø Kommune nu lavet retningslinjer for, hvem og hvad kommunen kan sponsorere, ligesom det fremover skal stå krystalklart, hvad Sorø Kommune får ud af sponsoratet. Alle sponsoraftaler skal i øvrigt godkendes af kommunens økonomiudvalg.

Der er også vedtaget konkrete opstramninger for uddeling af tilskud til foreninger, ligesom kommunen nu vil sikre sig, at den ved, hvad udgifterne konkret går til eksempelvis om det er mødeudgifter, repræsentation eller sponsorat.