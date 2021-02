Rod, usikkerhed og udstående betyder, at Statsrevisorerne igen tager forbehold for statsregnskabet.

Statsrevisorerne giver for tredje år i streg en historisk kritik af statsregnskabet. Det skyldes blandt andet Skats problemer med at inddrive den milliardstore gæld fra skatteborgere og virksomheder.

Sædvanligvis anbefaler Statsrevisorerne Folketinget at godkende regnskabet over statens udgifter og indtægter. Men for tredje år i træk kan skatteborgernes økonomiske vagthund ikke godkende statsregnskabet uden yderligere anmærkninger.

Det fremgår af en betænkning, som er offentliggjort.

- Vores kritik kan ikke være større. For tredje år i træk har vi måttet give et forbehold, som vedrører næsten halvdelen af de samlede skatteindtægter. Der er for meget rod, usikkerhed og udstående.

- Det kan ikke nytte, at det fortsætter for tredje år i træk, siger formand for Statsrevisorerne Henrik Thorup (DF).

Gælden til det offentlige er steget med 10,7 milliarder kroner i 2019 til samlet 130 milliarder kroner. Det er op til Folketinget at gå videre med sagen.

Kritikken kommer efter en række skandalesager i Skat.

Det er blandt andet tab af udbytteskat for milliarder kroner, et nedbrudt system for ejendomsvurderinger og det nu berygtede inddrivelsessystem EFI, som er skrottet. Det skulle holde styr på gælden til det offentlige.

Kritikken er vokset år for år. Først senere på året kan Rigsrevisionen vurdere, hvor langt Skatteministeriet er nået i denne omgang, og om der er risiko for endnu et forbehold til næste år.

- Det er et uhyggeligt scenarie, hvis vi står her igen næste år, for så er der ikke sket nok. For to år siden havde vi aldrig haft et forbehold som dette før, siger Henrik Thorup.

Afstemningsproblemerne har været der siden 2007, og i 2019 blev det kaldt en skandale af Statsrevisorerne, der består af et kollegium på seks medlemmer.

Trods 12 års kritik har Skatteministeriet endnu ikke fået styr på at inddrive gælden.

Skatteminister Morten Bødskov (S) erkendte senest i oktober, at det ikke var godt nok.

Genopbygning af skatteområdet som blev aftalt politisk i 2016, men det trækker ud.

- Jeg kan kun sige, at efter 12 års kritik fra Statsrevisorerne har man endnu ikke etableret systemer og processor, som gør, at restancer inddrives effektivt. Det er også kritisabelt, siger Henrik Thorup.

/ritzau/