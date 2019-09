Politisk aftale styrker muligheder, konkurrencemyndigheder har for holde øje med høje gebyrer på betalinger.

Der har gennem den seneste tid været fokus på gebyrerne på Betalingsservice, der er ejet af Nets.

Torsdag er der indgået en politisk aftale i Folketinget, der har som mål at sikre, at forbrugere, virksomheder og organisationer ikke skal betale urimeligt høje gebyrer på betalingsoverførsler.

Med aftalen får Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen flere beføjelser til holde øje med og gribe ind på betalingsmarkedet.

Det betyder, at styrelsen kan tvinge en nedsættelse af prisen igennem, hvis de vurderes at være for høje.

Det oplyser erhvervsminister Simon Kollerup (S) på et pressemøde torsdag.

- Det betyder, at konkurrencemyndighederne får bedre muligheder for at holde øje bedre med de her betalingsmarkeder, siger han.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil starte en undersøgelse af betalingsmarkedet. Den skal efter planen være færdig i sommeren 2020.

Med aftalen får myndighederne mulighed for at kigge på alle dele af fødekæden i en betaling. Det omfatter også bankerne.

Nets er blandt andet blevet kritiseret af en række velgørende organisationer for at holde prisen på Betalingsservice uændret siden 2007.

Nets har forsvaret sig med, at prisen justeret for de løbende prisstigninger gennem årene er faldet 15 procent.

Trods et mål om at undgå for høje gebyrer understreger Simon Kollerup, at politikerne ikke vil blande sig i, hvad gebyrerne er i kroner og øre.

- Det vigtige er, at forbrugerne ikke kommer til at betale urimeligt høje gebyrer. Derfor skal vi give myndighederne bedre værktøjer til at sikre det, siger Simon Kollerup.

Aftalen er indgået med alle partier i Folketinget undtagen Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

/ritzau/