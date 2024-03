Det hotel, hvor Søren Pape fredag blev ramt af en hjerneblødning, har efter henvendelser lavet mindested.

Hotel Skibelund Krat i Vejen, hvor De Konservatives afdøde formand Søren Pape Poulsen pludselig blev ramt af en hjerneblødning fredag, har valgt at lave et mindested ude foran hotellet.

Det skriver hotellets ejere i et opslag på Facebook.

- Vi har forsøgt at bruge weekenden på at snakke tingene igennem og har fået henvendelser fra borgere i Vejen Kommune, om der var et sted på hotellet, hvor man kunne komme og lægge en blomst.

- Med respekt for dette har vi valgt, at man kan lægge en sidste hilsen ude foran hotellet, skriver ejerne.

Partiet var i gang med at afholde hovedbestyrelsesmøde på hotellet, da Søren Pape faldt om.

Han blev kørt til Odense Universitetshospital, men hans liv stod ikke til at redde. Søren Pape døde lørdag og blev 52 år.

I opslaget tilføjer ejerne, at alle på hotellet er meget berørte over hændelsen.

- Vi er i chok over det ulykkelige udfald, og vi kondolerer til hans familie og hele Det Konservative Folkeparti.

Hotellet deler også et billede, hvor man kan se, at der på jorden er sat et mindebillede af Søren Pape. Der er også blevet lagt blomster og tændt lys.

Siden dødsfaldet blev offentligt kendt er det væltet ind med reaktioner, heriblandt fra en række kolleger i Folketinget, som modtog meldingen med chok og sorg.

- Søren var ikke bare en fantastisk kollega, han var også et fantastisk menneske. Med hjertet på rette sted. Med blik for menneskene omkring ham. Eftertænksom, ordentlig og betænksom. Og med en munter og virksom tilgang til livet, skrev LA-leder Alex Vanopslagh på X.

Der gik heller ikke mange timer, før der var lagt blomster og tændt lys foran den afdøde formands lejlighed ved domkirken i Viborg.

Også underboen havde tændt stearinlys i vinduet, skrev Ekstra Bladet.

Søren Pape, der er tidligere borgmester i Viborg Kommune, skal bisættes fra Viborg Domkirke.

Det sker lørdag 9. marts klokken 11, oplyser De Konservative til Ritzau.

/ritzau/