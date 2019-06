Mette Frederiksen præsenterede torsdag sin nye regering. Ud af i alt 20 ministre var blot syv kvinder. Og det har betydet kritik fra flere sider.

Derfor har B.T. sammen med politisk kommentator Lars Trier Mogensen forsøgt at sætte en socialdemokratisk regering udelukkende bestående af kvinder.

Listen følger herunder. Og det er vigtigt at slå fast, at den kvindelige S-regering er sat ud fra ønsketæning og ikke nødvendigvis, hvad der reelt er muligt. Enkelte af de nuværende ministre har fået nyt ministerium, så hele kabalen kan gå op.

1) Statsminister - Mette Frederiksen

Mette Frederiksen i Statsministeriet. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mette Frederiksen i Statsministeriet. Foto: Mads Claus Rasmussen

Statsministeren får lov til at beholde sin nyvundne stilling.

2) Finansminister - Karen Hækkerup

Karen Hækkerup. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Karen Hækkerup. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den tidligere justitsminister får et overraskende comeback til en af regeringens vigtigste poster.

3) Udenrigsminister - Helle Thorning-Schmidt

Helle Thorning-Schmidt. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Helle Thorning-Schmidt. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

En kæmpe joker. Men ser man bort fra, at det i virkelighedens verden ikke ville være realistisk, så ville den tidligere statsministers erfaring være umulig at se bort fra.

4) Justitsminister - Trine Bramsen

Trine Bramsen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Trine Bramsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Trine Bramsen er ganske vist blevet forsvarsminister i Mette Frederiksens regering. Men i denne regering gør Bramsens store erfaring som retsordfører, at hun rykker til Justitsministeriet.

5) Social- og indenrigsminister - Astrid Krag

Astrid Krag. Foto: Nikolai Linares Vis mere Astrid Krag. Foto: Nikolai Linares

Hun beholder den tjans, hun har fået i Mette Frederiksens regering.

6) Skatteminister - Marie Stærke

Marie Stærke. Foto: Bjarke MacCarthy/Socialdemokrati Vis mere Marie Stærke. Foto: Bjarke MacCarthy/Socialdemokrati

Køges borgmester er en stigende stjerne i partiet. Og derfor skal hun også have en ministerpost i denne S-regering.

7) Klima-, energi- og forsyningsminister - Kirsten Brosbøl

Kirsten Brosbøl. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Kirsten Brosbøl. Foto: Asger Ladefoged

Den tidligere miljøminister vil passe perfekt ind i sit nye ministerium.

8) Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde - Ulla Astmann

Ulla Astmann. Foto: Henning Bagger Vis mere Ulla Astmann. Foto: Henning Bagger

Regionrådsformand i Nordjylland har til daglig med fiskeri og landbrug at gøre i det nordjyske, hvor hendes troværdighed er i top.

9) Sundheds- og ældreminister - Sophie Hæstorp Andersen

Sophie Hæstorp Andersen. Foto: Steen Brogaard / www.ft.dk Vis mere Sophie Hæstorp Andersen. Foto: Steen Brogaard / www.ft.dk

Regionrådsformand i Hovedstaden glider lige ind i posten som sundhedsminister.

10) Transportminister - Annette Lind

Annette Lind. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Annette Lind. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Var spået som outsider til en ministerpost efter at have besiddet adskillige ordførerskaber i partiet.

11) Minister for udviklingssamarbejde - Winni Grosbøll

Winni Aakermann Grosbøll. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Winni Aakermann Grosbøll. Foto: Mads Claus Rasmussen

Borgmesteren på Bornholm hentes til Christiansborg for at stå for udviklingssamarbejde.

12) Børne- og undervisningsminister - Pernille Rosenkrantz-Theil

Pernille Rosenkrantz-Theil. Foto: Claus Bjørn Larsen Vis mere Pernille Rosenkrantz-Theil. Foto: Claus Bjørn Larsen

Hun beholder den post, Mette Frederiksen har tildelt hende i sin nydannede regering.

13) Forsvarsminister - Birgit Stenbak Hansen

Birgit Stenbak Hansen. Vis mere Birgit Stenbak Hansen.

Frederikshavns borgmester står stærkt i Nordjylland. Samtidig er hun meget vellidt midtersøgende.

14) Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen

Ane Halsboe-Jørgensen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ane Halsboe-Jørgensen. Foto: Liselotte Sabroe

Den nyslåede minister får lov til at beholde sin tjans som uddannelses- og forskningsminister, som Mette Frederiksen har givet hende.

Lars Trier Mogensen om kvinderegeringen »Det er en sund manøvre, og i mange sammenhænge ville det være sundt at tænke igennem. Og man tvinges til at tænke i andre konstellationer.« »Jeg er overbevist om, at Mette - hvis hun havde lavet samme øvelse - nok ville have fået flere kvindelige ministre. For ofte tænker man automatisk på en mand som minister. Ren vanetænkning. Det ministerhold, der er sat her, er ikke nødvendigvis så godt som det, vi har nu. Men det er sundt at prøve.«

15) Erhvervsminister - Christine Antorini

Christine Antorini. Foto: Henning Bagger Vis mere Christine Antorini. Foto: Henning Bagger

Den tidligere undervisningsminister er nu i det private erhvervsliv. Og derfor passer hun ind som erhvervsminister.

16) Udlændinge- og integrationsminister - Christina Krzyrosiak Hansen

Christina Krzyrosiak Hansen. Foto: Henning Bagger Vis mere Christina Krzyrosiak Hansen. Foto: Henning Bagger

Holbæks borgmester, der samtidig er landets yngste borgmester, er en joker og et stjerneskud. Hun har goodwill til at kunne håndtere den svære ballancegang i ministeriet med positiv energi.

17) Beskæftigelsesminister - Anne Vang

Anne Vang. Foto: LISELOTTE SABROE Vis mere Anne Vang. Foto: LISELOTTE SABROE

Den tidligere børneborgmester i København var førhen et stjernefrø i partiet. Hun er nu direktør i Ballerup Kommune og stadig en potentiel stjerne.

18) Boligminister - Mette Reissmann

Mette Reissmann. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mette Reissmann. Foto: Mads Claus Rasmussen

Boligministeriet er skræddersyet til hende efter de mange svære sager i 'Luksusfælden'.

19) Miljøminister - Lea Wermelin

Lea Wermelin. Foto: Nikolai Linares Vis mere Lea Wermelin. Foto: Nikolai Linares

Den nyslåede minister beholder den post, som hun har fået af Mette Frederiksen.

20) Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen

Joy Mogensen. Foto: Nikolai Linares Vis mere Joy Mogensen. Foto: Nikolai Linares

Roskildes borgmester beholder også sin ministerpost i denne regering.