600 kroner kontant. Sådan lød Quickpots tilbud til Morten Sørensen i sommeren 2018, efter han skrev en kritisk anmeldelse af kæden på Trustpilot. Han skulle blot slette anmeldelsen, og så var pengene hans.

»Det er sgu lidt komisk, at man skal ud i sådan en situation. Så er det jo klart, at man kan få en høj score,« siger Morten Sørensen til B.T.

Quickpots tilbud faldt, efter Morten Sørensen havde fået nye dæk på sin bil i Quickpots værksted i Horsens.

Da Morten kom hjem, opdagede han, at det ikke var de dæk, han havde bestilt. Han var endt med at betale en højere pris og havde fået monteret en ældre model end aftalt, forklarer han.

Er du også blevet tilbudt penge eller anden kompensation mod at fjerne en kritisk anmeldelse? Så hører B.T. gerne fra dig på 1929 eller danf@bt.dk

Der skulle hele tre besøg til, før Morten endelig fik monteret de dæk, han havde bestilt.

Det var han ikke tilfreds med, så han kvitterede med en kritisk anmeldelse på Trustpilot, hvor han kritiserede hele forløbet og gav dem én stjerne.

Fem minutter efter dumpede der en mail ind fra Quickpot.

'Hej. Jeg er ked af anmeldelsen på Trustpilot, og hvis jeg kan få dig til at fjerne den, kan du komme forbi og få 600 kroner retur for svige og smerte,' stod der blandt andet i mailen fra QuickPot Horsens.

»Der sidder man jo og griner lidt, når man får sådan en mail,« siger Morten Sørensen.

Denne mail modtog Morten Sørensen fem minutter efter, han havde lagt en anmeldelse på Trustpilot. Foto: Skærmbillede Vis mere Denne mail modtog Morten Sørensen fem minutter efter, han havde lagt en anmeldelse på Trustpilot. Foto: Skærmbillede

B.T. har tidligere beskrevet lignende tilfælde, hvor personer bliver tilbudt en økonomisk kompensation for at fjerne eller rette dårlige anmeldelser.

I flere af tilfældene valgte kunderne at tage imod pengene. Det gjorde Morten Sørensen også.

»Hvis jeg siger nej, får jeg jo slet ikke noget ud af det. Jeg kan ikke gøre mere i den sag. Jeg kan sige nej eller tage imod pengene,« siger han og tilføjer:

»Beløbet er nærmest ligegyldigt, men i det mindste får jeg lidt ud af det.«

Morten ryster dog alligevel på hovedet over, at han overhovedet blev tilbudt penge.

Problemet for Morten var egentlig ikke, at der blev begået flere fejl, der endte med at koste ham flere forgæves ture til værkstedet.

Det var den lokale virksomheds håndtering, der i sidste ende gjorde Morten Sørensen utilfreds med hele forløbet.

»De kunne bare erkende forløbet under anmeldelsen og sige, at de har lavet en fejl. Men at de på den måde betaler sig ud af det er komisk.«

I sidste ende modtager han de 600 kroner via MobilePay.

»Jeg får 600 kroner for at slette en anmeldelse, og jeg kommer jo ikke til at handle der igen alligevel.«

B.T. har præsenteret Morten Sørensens sag for QuickPots administerende direktør, Steen Haugaard Fransen. Han mener ikke, at betalingen er for at fjerne anmeldelsen.

»Det fremgår i mailkorrespondancen, at han har kørt flere gange forgæves, og det, som han får sin kompensation for, er, at han har kørt forgæves flere gange, forklarer han og fortsætter:

»I mailen står der så, at han kan få pengene, hvis han fjerner anmeldelsen, og det er rigtig dårlig formuleret. Det er ikke den måde, vi gør det på, og det er på ingen måde vores procedure,« fastslår direktøren.

QuickPot har i alt 28 autoværksteder rundt omkring i landet.