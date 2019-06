Værdikrigeren fra Vestegnen har tabt den sidste kamp - med sig selv.

Det er, som om der hviler en forbandelse over kombinationen af Henrik Sass Larsen og Finansministeriet.

I 2011 forventede alle, at han skulle være finansminister i Helle Thorning-Schmidts regering. Men lige på tærsklen til toppolitikkens strålende tinde led hans omtumlede karriere sit hidtil værste knæk.

Han røg helt ud i kulden, da han ikke kunne sikkerhedsgodkendes af PET efter et kort møde med en Bandidos-rocker hjemme i Køge.

FV19: Henrik Sass Larsen, Mette Frederiksen og Nicolai Wammen præsenterer Socialdemokratiets opdaterede 2025-plan 'Gør gode tider bedre - for alle" på et pressemøde i Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg, mandag den 20. maj 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2019) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere FV19: Henrik Sass Larsen, Mette Frederiksen og Nicolai Wammen præsenterer Socialdemokratiets opdaterede 2025-plan 'Gør gode tider bedre - for alle" på et pressemøde i Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg, mandag den 20. maj 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2019) Foto: Mads Claus Rasmussen

Nu står han igen foran døren til Finansministeriet, og denne gang kaster han selv håndklædet i ringen. Dermed er han nok den politiker, der har haft mest betydning i dansk politik uden at opnå en tilsvarende officiel post.

Der er også andre vigtige forskelle. Helle Thorning-Schmidt havde i 2011 ikke længere tillid til Sass, og foretrak angiveligt Bjarne Corydon på den vigtige post. Forholdet mellem Sass og Mette Frederiksen er meget tættere og meget mere tillidsfuldt, siger kilder i Socialdemokratiet.

Selv om han røg ud i kulden i 2011, var han ikke sådan at komme af med. Han kunne mønstre opbakning i halvdelen af gruppen, selv om han sad hjemme i Køge. Allerede der begyndte han at se Mette Frederiksen som partiets fremtid.

»Hun er en rigtig socialdemokrat,« meddelte han sine venner.

Henrik Sass Larsen ankommer til Køge Nord Station. Kronprins Frederik indvier højhastighedsbanen fra Ringsted til København - på Køge Nord Station, fredag den 31. maj 2019. Anlæggelsen af den nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted startede i 2010. Togbanen skal være med til at mindske rejsetiden og øge antallet af togafgange på Sjælland. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest Vis mere Henrik Sass Larsen ankommer til Køge Nord Station. Kronprins Frederik indvier højhastighedsbanen fra Ringsted til København - på Køge Nord Station, fredag den 31. maj 2019. Anlæggelsen af den nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted startede i 2010. Togbanen skal være med til at mindske rejsetiden og øge antallet af togafgange på Sjælland. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest

Imens begyndte Mette Frederiksen at skifte holdning til udlændningepolitikken, da hun fik dybere indsigt i området, først som beskæftigelsesminister og siden justitsminister. Så da Sass lagde op til at trække hende i en hårdere retning, var hun allerede selv på vej.

Henrik Sass har været oprører, kongemager og grå eminence i Socialdemokratiet i næsten 15 år, og han var både med til at gøre Helle Thorning-Schmidt og siden Mette Frederiksen til formand for partiet. Det var også ham, der byggede bro over fløjene, opfandt alliancen med SF og senere samarbejdet med DF.

Han blev tidligt politisk aktiv efter en brutal barndom, der har sat sine spor.

Selv taler han nødigt om årene i lejligheden i Taastrupgaard i Taastrup, hvor stedfarens tæsk var dagligdag, og hvor mor vendte det blinde øje til. 'Utilgiveligt', har Henrik Sass Larsen dog selv kaldt det.

Henrik Sass' røde bog

Fakta: HENRIK SASS LARSEN 1966: Født 29. maj i Virum. 1982: Medlem af DSU. 1986: HF-student, Greve Gymnasium. 1992: Formand for DSU. Bachelor ved Roskilde Universitetscenter (HA/ forvaltningsstudier). 1996: Bogen ' Tilbage til friheden' er en skånselsløs kritik af Socialdemokratiet og indeholdt et samlet bud på en ideologisk fornyelse. 2000: Valgt til Folketinget i Køgekredsen for Socialdemokratiet. 2006-11: Politisk ordfører. 2013-15: Erhvervs- og vækstminister. 2015-19: Gruppeformand.

Plejefamilien, han endte i, betragter han som sin familie. De første år var det en tavs, forskræmt dreng, der traskede rundt med sine jævnaldrende i Hundige Centret. Da han var 16 år, var det populært blandt hans kammerater at være konservativ.

Men Henrik Sass Larsen meldte sig ind i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom den 10. september 1982 - dagen hvor konservative Poul Schlüter blev statsminister.

I de unge år i DSU blev han ven med Mogens Jensen, der senere blev udviklingsminister, Morten Bødskov, der senere blev justitsminister, Jan Juul Christensen, der senere blev partisekretær, Kristian Madsen, der senere blev taleskriver for Helle Thorning-Schmidt og politisk kommentator på Politiken, og Martin Rossen, der i dag er stabschef i Socialdemokratiet. Nå ja, og Mette Frederiksen, der senere blev formand for partiet.

Da de mødtes var Henrik Sass 27 år, Martin Rossen 17 og Mette Frederiksen 16.

Torsdag d. 11. september. Det gamle Lindø værft bliver omdannet til et testcenter for vindmøller. Reportage fra LORC-åbning Poul Nyrup og Erhvervsminister Henrik Sass Larsen Foto: Keld Navntoft Vis mere Torsdag d. 11. september. Det gamle Lindø værft bliver omdannet til et testcenter for vindmøller. Reportage fra LORC-åbning Poul Nyrup og Erhvervsminister Henrik Sass Larsen Foto: Keld Navntoft

Sass blev selv DSU-formand i 1992, men nærede en sund skepsis over for pladderhumanisme og højstemte taler. Da unge Mette Frederiksen holdt et flammende indlæg, læste han videre i sin avis og rystede opgivende på hovedet.

Efter at Nyrup tabte valget i 2001, prøvede han at gøre Sass til politisk ordfører, men det blev modarbejdet af Svend Auken og Mogens Lykketoft. Senere snuppede Lykketoft selv formandsposten og begravede Sass i et kæmpe arbejde om et velfærdsudspil, som Lykketoft siden kasserede. Sass kaldte til gengæld Lykketoft 'Geden' og modarbejdede ham, når han fik mulighed for det.

Da Lykketoft gik af i 2005, var det meningen, at Frank Jensen skulle være ny formand, men højrefløjen med Sass i spidsen ville gøre hvad som helst for at forhindre det. Efter at både Jan Trøjborg og Henrik Dam Kristensen havde opgivet at opstille, bakkede Sass op om den nyvalgte Helle Thorning-Schmidt.

De havde dog mistet tilliden til hinanden, da Thorning blev statsminister i 2011. Og det varede ikke længe, før Henrik Sass og andre begyndte at se Mette Frederiksen som den bedste afløser. Men pressens fokus på hans person har været et kors at bære de sidste otte år. 2. pinsedag gav han op.