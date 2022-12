Lyt til artiklen

Hvis Venstre havde håbet på fremgang efter regeringsdannelsen, er der kun skuffelse at hente i ny måling.

Her får Venstre nemlig en gedigen vælgerlussing.

Venstre står til en opbakning på 10,6 procent. Ved folketingsvalget fik Venstre 13,3 procent af stemmerne, og tilbagegangen er dermed på 2,7 procentpoint.

Det viser den første meningsmåling, som analyseinstituttet Epinion har lavet for Altinget og DR, siden Venstre kom i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.

Og den skræntende måling kommer i halen på, at Venstre har begået to løftebrud.

Før valget lovede Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, at han aldrig kunne finde på at gå i regering med Mette Frederiksen.

Han gik også til valg på et klart krav om, at der skulle være en advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar i minksagen.

Begge dele er nu droppet.

Partiernes tilslutning Venstre stårt til 10,6 procent mod 13,3 procent af stemmerne ved valget. Moderaterne står til at få samme tilslutning som ved valget: 9,3 procent. Socialdemokratiet står til 27,0 procent. Det svarer til et enkelt mandat mindre end valgresultatet. Men forskellen på målingen og valget er så lille, at det ligger inden for den statiske usikkerhed. SF står til at få 10,4 procent af stemmerne – mod 8,3 procent ved valget. Konservative står til 4,4 procent mod 5,5 procent ved folketingsvalget. Liberal Alliance står til 9,6 procent mod 7,9 procent ved valget. Om målingen: Indekset er lavet på baggrund af i alt 2.166 gennemførte interviews med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover, hvoraf 1.799 har afgivet et partivalg. Interviewene er indsamlet både telefonisk og online i perioden 15. december til 21. december. Den maksimale usikkerhed på de overordnede resultater er +/- 2,5 procentpoint.

Til DR siger Venstres politiske ordfører, Morten Dahlin, at partiet håber, vælgerne vil belønne Venstre på sigt:

»Vi håber på, at de meget synlige resultater også vil få Venstres tilslutning til at stige.«

Det ser omvendt ikke ud til at ramme hverken Socialdemokratiet eller Moderaterne, at de er gået i regering.

Begge partier fastholder status quo. Venstres vælgertab ville dog betyde, at regeringen ville miste sit flertal, hvis der var valg i dag, og vælgerne stemte som målingen.

Også De Konservative går tilbage, fra 5,5 til 4,3 procent.

Til gengæld går både Enhedslisten og SF markant frem.

SF står til at få 10,4 procent af stemmerne – mod 8,3 procent ved valget.

Også Liberal Alliance går frem, og har nu en vælgertilslutning på 9,6 procent.

Dermed stjæler de pladsen som største parti i blå blok uden om regeringen, da de dermed overhaler Danmarksdemkokraterne.